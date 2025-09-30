6e du Ballon d'Or, Hakimi lâche ses vérités

En plein Classique face à l'OM, le Paris Saint-Germain avait aussi les yeux tournés vers la cérémonie de remise du Ballon d'Or. Si Ousmane Dembélé a remporté le Graal individuel, Achraf Hakimi, auteur d'une saison exceptionnelle, a dû se contenter d'une sixième place décevante.

Sans aucune contestation possible, le Paris Saint-Germain a réalisé la plus grande saison de son histoire en 2024-2025. Après avoir remporté haut la main la Ligue 1, le Trophée des champions et la Coupe de France, la formation de Luis Enrique s'est retrouvée sur le toit de l'Europe en écrasant l'Inter Milan 5-0 en finale de la Ligue des champions. Une saison historique qui a logiquement permis à certains des joueurs de l'effectif d'être chaudement récompensés. Au bout de la cérémonie de remise du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a décroché le Graal devant Lamine Yamal... et encore plus loin devant Achraf Hakimi.

A. Hakimi Mouh Maroc • Âge 26 • Défenseur Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 5 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Auteur d'une saison remarquable pour un défenseur (9 buts, 14 passes décisives), l'international marocain aurait mérité de se retrouver à la table des deux favoris, alors qu'il se considérait ouvertement comme tel. Finalement, le latéral droit de 26 ans a dû se contenter d'une sixième place qui ne le déçoit apparemment pas.

Achraf Hakimi déçu ? Pas du tout

« Ce n'est pas une déception pour moi. Ça fait vraiment plaisir d'être dans la liste des 30 meilleurs joueurs au monde. Sixième, je n'avais jamais pensé à ça de ma vie. Je pense d'abord aux trophées collectifs. Après, c'est vous qui parlez des trophées individuels. Je suis fier de cette sixième place et je veux continuer à travailler pour, pourquoi pas, monter un peu au classement », a déclaré Achraf Hakimi lors de la dernière conférence de presse parisienne organisée en marge du déplacement à Barcelone. S'il affirme d'abord ne pas s'attarder sur les récompenses individuelles, il assume dans le même temps vouloir faire mieux la saison prochaine.