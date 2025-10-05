PSG : La doublure d'Achraf Hakimi va surprendre !

Le géorgien est parti PARCE QUE Fofana a refusé un transfert à 40M€, le petit commence à avoir la grosse tête, il me rappelle en plus jeune un joueur de Bondy.... franchement Mikautdaze s’est sacrifié pour l OL
Tu as surtout pas de vie 🤣
Tu assumeras en Juin ? Je verrai l état de ton bec partouzé ou pas ? 🤣 RIRES
Foot01 avec ce nouveau forum a ruiné ta vie et tous tes comptes en bois ma petite Kenny 🤣
Certes c'était que Metz dernier du championnat mais je suis content de voir qu'on reste sérieux et surtout appliqué.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
