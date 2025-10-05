ICONSPORT_266526_0105

PSG : La doublure d'Achraf Hakimi va surprendre !

PSG05 oct. , 8:00
parMehdi Lunay
1
Malgré les nombreuses absences dans le secteur offensif, le Paris Saint-Germain est allé chercher la victoire à Barcelone mercredi. Néanmoins, ce sera beaucoup plus difficile d'assumer une longue blessure d'Hakimi. Il faut vite trouver une solide doublure pour le Marocain.
Barcelone-PSG avait l'allure d'une finale de Ligue des champions sur le papier. Cependant, Paris n'avait pas l'équipe type pour ce rendez-vous. Sur les onze joueurs alignés contre l'Inter à Munich le 31 mai dernier, cinq d'entre eux étaient forfaits sur blessure contre le Barça. Cela n'a pas empêché le Paris Saint-Germain de l'emporter grâce à la fougue de ses jeunes éléments (Mbaye, Mayulu notamment). Toutefois, cela pose de sérieuses questions pour l'avenir car le rendement de l'équipe parisienne ne sera pas aussi élevé si d'autres cadres manquent à l'appel.

Martim Fernandes, le bon coup du PSG ?

On pense tout de suite à Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain est le meilleur joueur du monde à son poste et apparaît donc indispensable au PSG. Cependant, le club parisien n'a recruté aucun joueur cet été pour le suppléer en cas de coup dur ou au moins pour le faire souffler. Si problème physique il y a, Warren Zaire-Emery devra abandonner le milieu pour reprendre le rôle d'Hakimi. Un plan B risqué pour les gros matchs qui oblige Luis Campos à agir. Et, comme souvent, il regarde du côté du Portugal.
Selon le site Jeunes Footeux, le conseiller sportif du PSG lorgne sur le jeune Martim Fernandes. Agé de 19 ans, il évolue au FC Porto et fait partie des grandes promesses du club lusitanien. Il réalise un très bon début de saison à l'image de son équipe. A l'instar d'Hakimi, c'est un latéral très offensif comme en témoignent ses 6 passes décisives délivrées la saison dernière. Reste à convaincre Porto de vendre Martim Fernandes (sous contrat jusqu'en 2030) pour un bon prix. Le dossier Rodrigo Mora a montré qu'il était difficile de négocier avec les Dragons mais le PSG devra faire un effort dès janvier pour combler un manque important au sein de son groupe.
A. Hakimi Mouh

A. Hakimi Mouh

MoroccoMaroc Âge 26 Défenseur

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

OL : Malick Fofana déjà en vente ? Le secret du coup de gueule

Le géorgien est parti PARCE QUE Fofana a refusé un transfert à 40M€, le petit commence à avoir la grosse tête, il me rappelle en plus jeune un joueur de Bondy.... franchement Mikautdaze s’est sacrifié pour l OL

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Tu as surtout pas de vie 🤣

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Tu assumeras en Juin ? Je verrai l état de ton bec partouzé ou pas ? 🤣 RIRES

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Foot01 avec ce nouveau forum a ruiné ta vie et tous tes comptes en bois ma petite Kenny 🤣

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Certes c'était que Metz dernier du championnat mais je suis content de voir qu'on reste sérieux et surtout appliqué.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
156501583
4
Lens
1374124106
5
Monaco
12640241410
6
Strasbourg
126402297
7
LOSC Lille
1063124139
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
8722301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

