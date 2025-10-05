PSG : La doublure d'Achraf Hakimi va surprendre !

Malgré les nombreuses absences dans le secteur offensif, le Paris Saint-Germain est allé chercher la victoire à Barcelone mercredi. Néanmoins, ce sera beaucoup plus difficile d'assumer une longue blessure d'Hakimi. Il faut vite trouver une solide doublure pour le Marocain.

Barcelone- PSG avait l'allure d'une finale de Ligue des champions sur le papier. Cependant, Paris n'avait pas l'équipe type pour ce rendez-vous. Sur les onze joueurs alignés contre l'Inter à Munich le 31 mai dernier, cinq d'entre eux étaient forfaits sur blessure contre le Barça. Cela n'a pas empêché le Paris Saint-Germain de l'emporter grâce à la fougue de ses jeunes éléments (Mbaye, Mayulu notamment). Toutefois, cela pose de sérieuses questions pour l'avenir car le rendement de l'équipe parisienne ne sera pas aussi élevé si d'autres cadres manquent à l'appel.

Martim Fernandes, le bon coup du PSG ?

On pense tout de suite à Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain est le meilleur joueur du monde à son poste et apparaît donc indispensable au PSG. Cependant, le club parisien n'a recruté aucun joueur cet été pour le suppléer en cas de coup dur ou au moins pour le faire souffler. Si problème physique il y a, Warren Zaire-Emery devra abandonner le milieu pour reprendre le rôle d'Hakimi. Un plan B risqué pour les gros matchs qui oblige Luis Campos à agir. Et, comme souvent, il regarde du côté du Portugal.

Selon le site Jeunes Footeux, le conseiller sportif du PSG lorgne sur le jeune Martim Fernandes. Agé de 19 ans, il évolue au FC Porto et fait partie des grandes promesses du club lusitanien. Il réalise un très bon début de saison à l'image de son équipe. A l'instar d'Hakimi, c'est un latéral très offensif comme en témoignent ses 6 passes décisives délivrées la saison dernière. Reste à convaincre Porto de vendre Martim Fernandes (sous contrat jusqu'en 2030) pour un bon prix. Le dossier Rodrigo Mora a montré qu'il était difficile de négocier avec les Dragons mais le PSG devra faire un effort dès janvier pour combler un manque important au sein de son groupe.