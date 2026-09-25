PSG : 50ME pour un attaquant, il a été contacté

Le Paris Saint-Germain a recruté Ferran Torres lors du mercato estival, et compte tenu des performances de l'attaquant espagnol, le club de la capitale ne doit pas le regretter. Mais le PSG avait un autre joueur en cas d'échec avec le joueur du Barça, c'est Charles de Ketelaere.

Le 15 août dernier, les doubles champions d'Europe ont officialisé la signature de Ferran Torres. Moyennant 48,5 millions d'euros, le FC Barcelone a laissé partir l'auteur du but de la victoire de l'Espagne contre l'Argentine en finale du Mondial 2026. Arrivé à Paris, le joueur formé à Valence n'a pas mis longtemps à montrer qu'il était au niveau attendu par Luis Enrique, puisqu'il a déjà marqué sept buts en six matchs sous le maillot du Paris Saint-Germain. Aucun regret donc pour les dirigeants du PSG, qui avaient cependant un plan B si l'affaire ne s'était pas faite avec le Barça pour Torres. Dans le quotidien belge La Dernière Heure, Charles de Katelaere avoue avoir discuté avec le staff du Paris SG.

Le PSG a hésité

L'attaquant international belge de l'Atalanta a confié dans son média national que le Paris Saint-Germain lui avait préféré Ferran Torres. « J’ai parlé avec le PSG mais ils ont finalement choisi Ferran Torres. Je suis content à l'Atalanta. Je sais à quel point c'est important d'être titulaire depuis mon aventure à l'AC Milan. J'aimerais me battre un jour pour des titres. J'ai cette ambition mais j'ai 25 ans et j'ai encore le temps », a confié Charles de Ketelaere dans la Dernière Heure. Et l'attaquant de 25 ans de reconnaître que l'Atalanta se montrait très gourmand, et probablement trop pour lui permettre de bouger lors du dernier mercato.

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Le club de Bergame exigeait 50 millions d'euros pour laisser partir le joueur formé à Bruges, ce qui a forcément limité les pistes. Mais Charles de Keteleare le reconnaît, il a toujours dans un coin de la tête l'idée d'un transfert. « Oui après trois saisons à l’Atalanta, j’ai un transfert à l’esprit. Mais je suis aussi quelqu'un de réaliste. L'an passé, une équipe était intéressée aussi mais ça ne s'est pas concrétisé non plus. Je ne suis pas quelqu'un qui va forcer son départ, qui va embêter la direction pour s'en aller. J'ai du respect pour l'Atalanta », précise l'attaquant, qui ne sait pas si le PSG l'a toujours sur ses tablettes.