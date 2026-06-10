PSG : 40ME dépensés pour rien, un géant d'Europe soulage Paris

Depuis 48 heures les pistes se multiplient concernant Lucas Chevalier, lequel ne souhaite pas passer une saison entière sur le banc du PSG. Ce mercredi, un club très prestigieux s'avance et pourrait permettre au joueur et à Paris de sortir par la grande porte dans ce dossier.

Lucas Chevalier va avoir le coeur lourd en voyant la délégation tricolore partir ce mercredi vers les États-Unis où les Bleus débuteront le Mondial mardi prochain contre le Sénégal. Lorsqu'il a signé au Paris Saint-Germain lors du mercato estival 2025, le gardien de but pensait plutôt être un concurrent possible pour être le numéro 1 à la place de Mike Maignan. Mais rien ne s'est passé comme prévu, et finalement non seulement l'ancien gardien du LOSC n'ira pas au Mondial, mais en plus il est désormais le remplaçant de Matvei Safonov au PSG. Pour un portier du standing de Lucas Chevalier, il est évident qu'une nouvelle saison comme remplaçant et inenvisageable, et son départ cet été est donc plus que probable. Ces derniers jours, le nom du natif Calais était évoqué dans plusieurs clubs , mais cette fois c'est un géant d'Europe, la Juventus, qui s'avance.

La Juventus en action pour Lucas Chevalier

Du côté de Turin, on est décidé à recruter un gardien de but. Et si la piste Emiliano Martinez était évoquée, mais qu'Aston Villa freine fort, plusieurs médias italiens, dont TuttoMercatoWeb, affirment que la Juventus souhaite recruter Lucas Chevalier, dont la valeur est désormais estimée à 25 millions d'euros. Des discussions seraient même déjà en cours avec Luis Campos pour connaître les conditions d'un transfert du gardien de but français de 24 ans, tout cela alors que la Juventus discute aussi la venue de Randal Kolo Muani. Pour Lucas Chevalier, une signature avec la Vieille Dame serait une belle porte de sortie, même si cette saison la Juventus ne jouera pas la Ligue des champions, mais l'Europa Ligue.

De son côté, si Lucas Chevalier refuse de passer une saison de plus dans l'ombre du gardien de but russe du PSG, et donc de s'éloigner encore plus de l'équipe de France, il n'acceptera pas n'importe quelle offre. Mais si on sait déjà que rejoindre Tottenham pourrait le tenter, un départ vers la Juventus serait tout de même une énorme occasion de relancer sa carrière. L'été sera chaud pour Lucas Chevalier qui pourrait bien vider son casier au Paris SG un an seulement après avoir rejoint les doubles champions d'Europe.