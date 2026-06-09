PSG : Lucas Chevalier sur le départ, cinq clubs le veulent

Lucas Chevalier a raté sa saison avec le PSG. Le nouveau champion d'Europe devrait partir, surement pour un prix réduit. Il fait en tout cas saliver différents clubs à l'aube de l'ouverture du mercato.

Arrivé au Paris SG avec le statut de futur gardien numéro 1 du club et même de l’équipe de France dans le futur, Lucas Chevalier a tout perdu. Décevant dans les cages, il a fini par perdre sa place de numéro 1 au profit de Matvey Safonov et n’a pas joué un seul match de la deuxième partie de saison. Cela lui a coûté sa place de numéro 2 chez les Bleus, puis sa place de numéro 3 puisqu’il n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour le Mondial.

Chevalier vers un départ de France ?

Désormais, c’est son avenir qui est remis en cause, puisqu’il n’est plus considéré comme un concurrent pour le poste de gardien titulaire au PSG. Le feu vert pour son départ a été donné, et cela se concrétise déjà avec des clubs intéressés de plus en plus pressants. L’ancien dernier rempart du LOSC a la cote en Turquie, où Besiktas et Fenerbahçe rêvent de le faire venir. Le Fener va surement perdre Ederson, et s’il compte déjà beaucoup de gardiens, faire signer un international français et champion d’Europe avec le PSG, est le rêve du club d’Istanbul.

Aston Villa, qui craint le départ d’Emiliano Martinez, et Tottenham, sont entrés dans la danse. Là encore, le gardien français devrait faire ses preuves en Angleterre, et arriverait avec un statut incertain. Ce dossier part un peu dans tous les sens, puisque la presse anglaise affirme même que l’avenir de Lucas Chevalier pourrait se jouer en France également. Le Stade Rennais, qui ne sait pas si Brice Samba a vraiment envie de rester, lorgne sur le portier tricolore, dans le but de construire une très belle équipe pour la saison prochaine. Mais un avenir en Premier League se dessine aussi pour Lucas Chevalier., qui craint le départ d’Emiliano Martinez, et, sont entrés dans la danse. Là encore, le gardien français devrait faire ses preuves en Angleterre, et arriverait avec un statut incertain. Ce dossier part un peu dans tous les sens, puisque la presse anglaise affirme même que l’avenir de Lucas Chevalier pourrait se jouer en France également. Le, qui ne sait pas si Brice Samba a vraiment envie de rester, lorgne sur le portier tricolore, dans le but de construire une très belle équipe pour la saison prochaine.

Une preuve que Chevalier, malgré sa saison ratée, attire du beau monde pour cet été, avec la perspective d’un transfert pour au moins 20 millions d’euros, même s’il a été acheté pour un montant deux fois supérieur il y a un an de cela par le PSG.