ICONSPORT_367383_1056

PSG : Lucas Chevalier sur le départ, cinq clubs le veulent

PSG09 juin , 9:20
parGuillaume Conte
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Lucas Chevalier a raté sa saison avec le PSG. Le nouveau champion d'Europe devrait partir, surement pour un prix réduit. Il fait en tout cas saliver différents clubs à l'aube de l'ouverture du mercato.
Arrivé au Paris SG avec le statut de futur gardien numéro 1 du club et même de l’équipe de France dans le futur, Lucas Chevalier a tout perdu. Décevant dans les cages, il a fini par perdre sa place de numéro 1 au profit de Matvey Safonov et n’a pas joué un seul match de la deuxième partie de saison. Cela lui a coûté sa place de numéro 2 chez les Bleus, puis sa place de numéro 3 puisqu’il n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour le Mondial.

Chevalier vers un départ de France ?

Désormais, c’est son avenir qui est remis en cause, puisqu’il n’est plus considéré comme un concurrent pour le poste de gardien titulaire au PSG. Le feu vert pour son départ a été donné, et cela se concrétise déjà avec des clubs intéressés de plus en plus pressants. L’ancien dernier rempart du LOSC a la cote en Turquie, où Besiktas et Fenerbahçe rêvent de le faire venir. Le Fener va surement perdre Ederson, et s’il compte déjà beaucoup de gardiens, faire signer un international français et champion d’Europe avec le PSG, est le rêve du club d’Istanbul.
Mais un avenir en Premier League se dessine aussi pour Lucas Chevalier. Aston Villa, qui craint le départ d’Emiliano Martinez, et Tottenham, sont entrés dans la danse. Là encore, le gardien français devrait faire ses preuves en Angleterre, et arriverait avec un statut incertain. Ce dossier part un peu dans tous les sens, puisque la presse anglaise affirme même que l’avenir de Lucas Chevalier pourrait se jouer en France également. Le Stade Rennais, qui ne sait pas si Brice Samba a vraiment envie de rester, lorgne sur le portier tricolore, dans le but de construire une très belle équipe pour la saison prochaine.
Une preuve que Chevalier, malgré sa saison ratée, attire du beau monde pour cet été, avec la perspective d’un transfert pour au moins 20 millions d’euros, même s’il a été acheté pour un montant deux fois supérieur il y a un an de cela par le PSG.
Articles Recommandés
ICONSPORT_311320_0038
OL

L’OL trop gourmand, un club très riche lui ferme la porte

ICONSPORT_367383_1978
PSG

PSG : RMC l’annonce, Luis Enrique cherche un buteur

ICONSPORT_367626_0063
OM

OM : 10 ans que McCourt attend ça, elle arrive

ICONSPORT_367338_0004
Mondial 2026

L’accueil honteux du Sénégal aux USA

Fil Info

09 juin , 12:40
L’OL trop gourmand, un club très riche lui ferme la porte
09 juin , 12:20
PSG : RMC l’annonce, Luis Enrique cherche un buteur
09 juin , 12:00
OM : 10 ans que McCourt attend ça, elle arrive
09 juin , 11:40
L’accueil honteux du Sénégal aux USA
09 juin , 11:20
L'ASSE propose un mercato de luxe à Ian Cathro
09 juin , 11:00
Le PSG abandonne, 95 ME envolés
09 juin , 10:30
Ça va chauffer, Mourinho fait revenir Pepe au Real Madrid
09 juin , 10:15
« Il est là », l’OL présente son nouveau maillot
09 juin , 10:00
Bologne a une bonne et une mauvaise nouvelle pour l’OL

Derniers commentaires

Akliouche a « un bon de sortie », Monaco alerte le PSG

Voilà maintenant que tu inventes des transferts qui n'ont pas eu lieu. Toujours aussi stupide le c:/remi

OM : Lorenzi a trouvé sa première star à 25 ME

Le train est passé. Et puis 25 M€, l'OM ne peut plus se permettre de tenter sa chance à ce prix-là.

Akliouche a « un bon de sortie », Monaco alerte le PSG

Toi tu ne peux pas te la toucher vu que tu n'en as pas

PSG : L’UEFA valide la deuxième étoile de Paris

Toi par contre à la distribution d'intelligence tu es passé à côté!

PSG : Kvaratskhelia priorité du Real, c'est confirmé

LOL Kvara c'est la priorité du PSG donc pas de départ!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading