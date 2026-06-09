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Arsenal récupère le nouveau Saliba au PSG

PSG09 juin , 23:12
parGuillaume Conte
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Grand espoir du PSG et récent vainqueur de la Coupe Gambardella, Emmanuel Mbemba va quitter le club de la capitale. Il croule sous les offres et va tenter sa chance à Arsenal.
Contrairement à il y a quelques années, le Paris Saint-Germain est en capacité d’offrir le package complet à ses jeunes éléments. Un entraineur qui fait confiance aux éléments à forte marge de progression, du temps de jeu si la patience est de mise, un contrat solide et l’occasion de rejoindre la meilleure équipe d’Europe. Mais il n’y a pas de la place pour tout le monde, et certains éléments continuent d’estimer que l’herbe peut être plus verte ailleurs.

Six clubs le veulent, il quitte le PSG

C’est clairement le cas d’Emmanuel Mbemba, qui avait fait savoir ces dernières semaines qu’il n’était pas convaincu par l’idée de signer son premier contrat au PSG. Pourtant, le double champion d’Europe lui a bien fait une offre pour le conserver, sachant que le défenseur de 18 ans est vu comme l’une des grandes promesses du francilien, à un poste d’arrière central où le PSG pourrait avoir des besoins prochainement.
Mais son départ ne fait désormais plus guère de doute. Selon les révélations de Team Talk, le dossier s’est même emballé ces derniers jours, puisque six clubs tentent le faire signer. Il s’agit d’Arsenal, de Manchester City, de Chelsea, du PSV Eindhoven, du Paris FC et de Stuttgart.
Dans cette folle lutte, un club a clairement pris les devants, il s’agit du finaliste en titre de la Ligue des Champions : Arsenal. Les Gunners sont persuadés de pouvoir finaliser sa signature à la fin du mois, et cela pour zéro euro en dehors des indemnités de formation qui devraient se monter à 200.000 euros. Mbemba a déjà échangé avec les dirigeants londoniens et est certain que son avenir sera à l’Emirates. Tant pis pour le PSG, qui espère ne pas trop se mordre les doigts dans quelques années en voyant le jeune arrière central devenir un taulier de la formation de Mikel Arteta comme l’est désormais William Saliba.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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