Arsenal récupère le nouveau Saliba au PSG

Grand espoir du PSG et récent vainqueur de la Coupe Gambardella, Emmanuel Mbemba va quitter le club de la capitale. Il croule sous les offres et va tenter sa chance à Arsenal.

Contrairement à il y a quelques années, le Paris Saint-Germain est en capacité d’offrir le package complet à ses jeunes éléments. Un entraineur qui fait confiance aux éléments à forte marge de progression, du temps de jeu si la patience est de mise, un contrat solide et l’occasion de rejoindre la meilleure équipe d’Europe. Mais il n’y a pas de la place pour tout le monde, et certains éléments continuent d’estimer que l’herbe peut être plus verte ailleurs.

Six clubs le veulent, il quitte le PSG

C’est clairement le cas d’Emmanuel Mbemba, qui avait fait savoir ces dernières semaines qu’il n’était pas convaincu par l’idée de signer son premier contrat au PSG. Pourtant, le double champion d’Europe lui a bien fait une offre pour le conserver, sachant que le défenseur de 18 ans est vu comme l’une des grandes promesses du francilien, à un poste d’arrière central où le PSG pourrait avoir des besoins prochainement.

Mais son départ ne fait désormais plus guère de doute. Selon les révélations de Team Talk, le dossier s’est même emballé ces derniers jours, puisque six clubs tentent le faire signer. Il s’agit d’Arsenal, de Manchester City, de Chelsea, du PSV Eindhoven, du Paris FC et de Stuttgart.

Dans cette folle lutte, un club a clairement pris les devants, il s’agit du finaliste en titre de la Ligue des Champions : Arsenal. Les Gunners sont persuadés de pouvoir finaliser sa signature à la fin du mois, et cela pour zéro euro en dehors des indemnités de formation qui devraient se monter à 200.000 euros. Mbemba a déjà échangé avec les dirigeants londoniens et est certain que son avenir sera à l’Emirates. Tant pis pour le PSG, qui espère ne pas trop se mordre les doigts dans quelques années en voyant le jeune arrière central devenir un taulier de la formation de Mikel Arteta comme l’est désormais William Saliba.