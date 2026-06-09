Arsenal récupère le nouveau Saliba au PSG

Le Qsg voulait le faire prolonger juste pour le fric et vendre plus chère par la suite c tt
Un peu ridicule cette annonce avant l'élection pour finir ainsi mais bon c'était annoncé, c'était juste de la communication
Je miserai aussi sur Sulc, sa côte est en ce moment au plus haut et si j'adore le joueur à son poste de prédilection (milieu offensif central/faux 9) l'OL a déjà au moins 4 joueurs à ce poste
Pour moi gomez Rodriguez a plus de chance d'entrer dans la rotation. Je vous rappelle que molebe a été titularisé en pointe une fois et qu'il s'est complètement loupé.
Mais tu va pas la fermer un peu?? «On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé. 15 jours après, il m’appelle et demande à me voir. Je lisais la presse et j’ai compris que l’OM était revenu sur le sujet»
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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