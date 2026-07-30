Chelsea officialise la signature de Maxence Lacroix

Le club de Chelsea a officialisé ce jeudi la signature de Maxence Lacroix. L'international français s'est engagé avec le club londonien jusqu'en 2032.

« Je suis vraiment heureux de faire désormais partie de ce magnifique club. Tout le monde connaît la légende de Chelsea, sa tradition de victoires, et y contribuer est un moment de grande fierté. Lorsque j'ai parlé avec le manager, j'ai constaté que nous partagions la même vision et les mêmes ambitions pour ce club. Nous voulons gagner. Quand on voit la qualité des joueurs ici, tout ce que nous avons autour du club, c'est quelque chose que nous pouvons réaliser. L'ambition est de soulever des trophées, et j'ai hâte d'y contribuer », a précisé le défenseur central formé au FC Sochaux, qui évoluait la saison passée à Crystal Palace.