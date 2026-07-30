maxence lacroix chelsea signing day 10

Chelsea officialise la signature de Maxence Lacroix

Premier League30 juil. , 13:02
parClaude Dautel
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Le club de Chelsea a officialisé ce jeudi la signature de Maxence Lacroix. L'international français s'est engagé avec le club londonien jusqu'en 2032.
« Je suis vraiment heureux de faire désormais partie de ce magnifique club. Tout le monde connaît la légende de Chelsea, sa tradition de victoires, et y contribuer est un moment de grande fierté. Lorsque j'ai parlé avec le manager, j'ai constaté que nous partagions la même vision et les mêmes ambitions pour ce club. Nous voulons gagner. Quand on voit la qualité des joueurs ici, tout ce que nous avons autour du club, c'est quelque chose que nous pouvons réaliser. L'ambition est de soulever des trophées, et j'ai hâte d'y contribuer », a précisé le défenseur central formé au FC Sochaux, qui évoluait la saison passée à Crystal Palace.
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Ce n'est pas une analyse, c'est un avis tranché puisque tu as décidé de ce que l'autre pensé sans tenir compte de sa réponse. T'es tellement con mon pauvre.

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Oui oui Mr j aime TEXTOR ^^

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Bein ecoute, la c'est une analyse psychologique du mode de fonctionnement d'un supporter lambda...Si tu la comprends pas, je ne peux malheureusement pas t'aider mon grand.. désolé et bisous.. Ps: je ne m'attaque pas du tout a la personne a laquelle j'ai repondu mon grand.. je lui donne mon analyse

OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant

@foutrelucide, t'es vraiment médiocre comme bonhomme. Ton seul lobby c'est de t'en prendre à tout le monde, enfin presque vu que quand tu tombes sur un os, tu ne peux plus le ronger et tu disparais. Jamais une analyse digne de ce nom, que de la critique sans relief. Mister casseroles.

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