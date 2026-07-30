Chelsea officialise la signature de Maxence Lacroix

Ouedraogo et Tessmann qui ont rendu une copie correcte et ont été notés en ce sens. Je suis pas du tout fan de l'américain mais franchement y a plus à dire sur Morton et Tolisso sur les milieux hier.
Ce n'est pas une analyse, c'est un avis tranché puisque tu as décidé de ce que l'autre pensé sans tenir compte de sa réponse. T'es tellement con mon pauvre.
Oui oui Mr j aime TEXTOR ^^
Bein ecoute, la c'est une analyse psychologique du mode de fonctionnement d'un supporter lambda...Si tu la comprends pas, je ne peux malheureusement pas t'aider mon grand.. désolé et bisous.. Ps: je ne m'attaque pas du tout a la personne a laquelle j'ai repondu mon grand.. je lui donne mon analyse
@foutrelucide, t'es vraiment médiocre comme bonhomme. Ton seul lobby c'est de t'en prendre à tout le monde, enfin presque vu que quand tu tombes sur un os, tu ne peux plus le ronger et tu disparais. Jamais une analyse digne de ce nom, que de la critique sans relief. Mister casseroles.
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Delighted to have you, @LacroixMaxence. 💙