PSG : Barcola vendu à Liverpool, c'est la douche froide

Quelle énorme erreur d'avoir attribuer l'organisation du Mondial à ce pays arriéré qui baffoue tous les aspects du sport.
Et Dieu sait à quel point Nasser est préoccupé par l'OM....
la Fifa était déjà un panier de crabes avec Blatter, elle est devenu une dictature de corrompus avec Infantino (et Trump). quelle bande de sac à m...
Il a bien raison , a son âge il faut jouer
C'est bien mieux pour lui ( en accord avec l'OL) , il y a bcp de jeunes devant lui et il n'a pas encore le niveau L1
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
Loading
[🟢] INFO: Liverpool are really pushing for Yan Diomandé and are insisting to make it happen. They are offering important money to the player to get it done. On the other side, PSG are also keen, but it depends on what happens with Barcola, with Ramos, with Kang In Lee. Players