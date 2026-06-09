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PSG : Barcola vendu à Liverpool, c'est la douche froide

PSG09 juin , 19:30
parCorentin Facy
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A la recherche d’un ailier gauche au mercato estival, Liverpool est intéressé par Bradley Barcola. Mais les Reds pourraient finalement se tourner vers Yan Diomandé, cible prioritaire… du PSG.
Liverpool et le Paris Saint-Germain risquent d’être associés pendant un long moment lors de ce mercato estival. Et pour cause, les deux clubs ont été cités comme les principaux courtisans de Yan Diomandé, lequel a de fortes chances de quitter le RB Leipzig, qui réclame 120 à 130 millions d’euros pour se séparer de l’international ivoirien. Le PSG semblait avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier et pour les Reds, l’objectif était de se rabattre sur Bradley Barcola en cas de départ de Yan Diomandé dans la capitale française.
Sauf que les choses évoluent, et pas vraiment dans le bon sens pour le double champion d’Europe. Et pour cause, Team Talk et Fabrizio Romano révèlent que Liverpool ne fait pas de Bradley Barcola son option n°1 pour le poste d’ailier gauche. Le club de la Mersey n’a pas abandonné la piste menant à Yan Diomandé.
L’ailier ivoirien de Leipzig, très en vue contre l’équipe de France jeudi soir à la Beaujoire, est décidément très courtisé. Une longue bataille attend donc le PSG dans ce dossier, Liverpool n’ayant pas décidé de renoncer à Yan Diomandé aussi facilement. Cette nouvelle tombe mal pour Paris, qui comptait justement sur une potentielle vente de Bradley Barcola à Liverpool pour plus de 100 millions d’euros afin de financer le transfert de l’Ivoirien en provenance de la Bundesliga.

Liverpool privilégie Diomandé à Barcola

Luis Campos peut néanmoins se rassurer, l’ailier gauche français de 24 ans a d’autres courtisans en Premier League. Ces derniers jours, la presse britannique a notamment relayé des intérêts de Chelsea ainsi que d’Arsenal, eux aussi prêts à mettre le paquet pour s’offrir l’attaquant de l’équipe de France formé à l’Olympique Lyonnais. Reste en revanche à voir si l’intérêt de Liverpool pour Yan Diomandé est de nature à menacer le PSG dans un dossier qui semblait plutôt très bien embarqué jusqu’à présent.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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