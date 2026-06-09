PSG : Barcola vendu à Liverpool, c'est la douche froide

A la recherche d’un ailier gauche au mercato estival, Liverpool est intéressé par Bradley Barcola. Mais les Reds pourraient finalement se tourner vers Yan Diomandé, cible prioritaire… du PSG.

Liverpool et le Paris Saint-Germain risquent d’être associés pendant un long moment lors de ce mercato estival. Et pour cause, les deux clubs ont été cités comme les principaux courtisans de Yan Diomandé, lequel a de fortes chances de quitter le RB Leipzig , qui réclame 120 à 130 millions d’euros pour se séparer de l’international ivoirien. Le PSG semblait avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier et pour les Reds, l’objectif était de se rabattre sur Bradley Barcola en cas de départ de Yan Diomandé dans la capitale française.

Sauf que les choses évoluent, et pas vraiment dans le bon sens pour le double champion d’Europe. Et pour cause, Team Talk et Fabrizio Romano révèlent que Liverpool ne fait pas de Bradley Barcola son option n°1 pour le poste d’ailier gauche. Le club de la Mersey n’a pas abandonné la piste menant à Yan Diomandé.

L’ailier ivoirien de Leipzig, très en vue contre l’équipe de France jeudi soir à la Beaujoire, est décidément très courtisé. Une longue bataille attend donc le PSG dans ce dossier, Liverpool n’ayant pas décidé de renoncer à Yan Diomandé aussi facilement. Cette nouvelle tombe mal pour Paris, qui comptait justement sur une potentielle vente de Bradley Barcola à Liverpool pour plus de 100 millions d’euros afin de financer le transfert de l’Ivoirien en provenance de la Bundesliga.

Liverpool privilégie Diomandé à Barcola