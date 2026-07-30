Le PSG exige une réponse rapide de Ferran Torres

Le PSG exige une réponse rapide de Ferran Torres

PSG30 juil. , 12:20
parClaude Dautel
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En quête d'un renfort offensif, Luis Enrique souhaite que ses dirigeants lui apportent des solutions et le Paris Saint-Germain a donc demandé à Ferran Torres de vite répondre concernant une possible signature cet été. La pression monte dans ce dossier.
Le PSG a déjà vendu Gonçalo Ramos à l'AC Milan et Kang-In Lee à l'Atlético de Madrid, et désormais c'est Bradley Barcola qui pourrait partir pour Liverpool. Autrement dit, le secteur offensif du club de la capitale se déplume et pour l'instant Luis Enrique ne voit rien venir. De quoi agacer l'entraîneur du PSG, qui sait que les premières échéances arrivent pour son équipe avec la SuperCoupe d'Europe contre Aston Villa, puis le Trophée des champions contre Lens. Preuve que cela commence à s'agacer du côté de Luis Enrique, le quotidien catalan Sport affirme que les dirigeants parisiens ont déjà mis un gros coup de pression sur Ferran Torres, lequel est une vraie priorité pour les champions d'Europe.

Le PSG veut l'accord de Ferran Torres

Alors qu'il a passé de bonnes vacances à Ibiza afin de fêter dignement le titre de champion du Monde gagné avec l'équipe d'Espagne, l'auteur du seul but marqué lors de la finale contre l'Argentine a été interpellé par le Paris Saint-Germain. « Le PSG fait pression sur Ferran Torres pour définir son avenir le plus tôt possible (...) L'intention de la direction sportive, dirigée par Luis Campos, est de boucler la signature de Ferran Torres le plus tôt possible afin qu'il puisse rejoindre la pré-saison et s'intégrer à partir du 12 août, date à laquelle le joueur mettra fin à ses vacances. S'il n'y a pas de réponse dans les prochains jours, le PSG n'attendra pas », précise Sergi Castillo, journaliste du quotidien sportif.
Selon les médias espagnols, de son côté le FC Barcelone ne précipite pas les choses, mais aimerait également connaître les intentions de son attaquant. Parce qu'il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui tourne autour de Ferran Torres. En effet, depuis quelques jours, l'intérêt de l'Atlético de Madrid pour le joueur de 26 ans n'est plus secret. Dans cette partie de poker, la réponse du champion du monde est donc attendue très vite.

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Bein ecoute, la c'est une analyse psychologique du mode de fonctionnement d'un supporter lambda...Si tu la comprends pas, je ne peux malheureusement pas t'aider mon grand.. désolé et bisous.. Ps: je ne m'attaque pas du tout a la personne a laquelle j'ai repondu mon grand.. je lui donne mon analyse

OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant

@foutrelucide, t'es vraiment médiocre comme bonhomme. Ton seul lobby c'est de t'en prendre à tout le monde, enfin presque vu que quand tu tombes sur un os, tu ne peux plus le ronger et tu disparais. Jamais une analyse digne de ce nom, que de la critique sans relief. Mister casseroles.

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8h "Milan va prendre Hojbjerg" 11h30 "Milan freine pour Hojbjerg" 😂😂😂 Ne changez rien, c'est trop marrant.

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Et toi comme d'hab , TU NE REPONDS PAS AU SUJET et tu noies le poisson .... Tu n'es pas intelligent sergio, c'est bien dommage... vas y parle moi de Tetor un peu s'il te plait!! VAS Y ? NOUS T'ecoutons tous

EdF : Zidane peut humilier Deschamps en 24 mois

le footeux csc mec parle pas d'etre en boucle alors que tu es en boucle sur lyon oui ca fait 7 ans pas de ldc faite ce que je dis et pas ce que je fait mdr

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