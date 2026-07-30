L'OL privé d'un joueur d'élite au pire moment, c'est confirmé

Paulo Fonseca l'a constaté mercredi soir face au Betis Séville, sa défense n'est pas du tout au niveau attendu au moment où l'Olympique Lyonnais va jouer deux matchs décisifs contre le Sparta Prague. L'entraîneur de l'OL sait qu'en plus il ne pourra pas compter du tout sur un défenseur top niveau.

Face au club espagnol, l'OL a montré des signes de fébrilité, et notamment en défense où de graves lacunes sont apparues face à une formation de Séville qui pourtant n'avait pas repris aussi tôt que l'Olympique Lyonnais. Paulo Fonseca ne l'a pas caché, il va clairement falloir monter d'un cran pour ne pas subir une humiliante élimination au 3e tour préliminaire de Ligue des champions . Avant de se déplacer mardi à Prague, puis de recevoir le Sparta une semaine plus tard au Groupama Stadium, l'entraîneur lyonnais va donc devoir trouver des solutions. Mais, il sait déjà qu'il ne pourra pas compter sur un défenseur qui a pourtant montré lors du Mondial 2026 qu'il pouvait toujours être redoutable, à savoir Nicolas Tagliafico.

Tagliafico passe à la caisse

Franchement mis en valeur du le Mondial, au sein d'une équipe qui n'a pas fait dans la délicatesse, Nicolas Tagliafico ne sera pas du tout disponible. Et cela n'est pas lié à d'éventuelles vacances supplémentaires accordées par l'Olympique Lyonnais à son défenseur international. Car OL Play, la chaîne officielle du club de Michele Kang, Nicolas Tagliafico sera suspendu pour le match aller, mais également pour le match retour. On s'en souvient, le défenseur argentin de Lyon avait vu rouge lors du match retour d'Europa League contre le Celta Vigo, et comme le parcours européen de l'OL s'était arrêté ce soir-là, le joueur de 33 ans doit désormais non pas un, mais deux matchs de suspension.