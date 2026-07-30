Le PSG fait un gros effort pour Barcola

Sans prolongation au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola se rapproche d’un départ. D’autant que ses dirigeants semblent disposés à faire un effort sur le montant réclamé à Liverpool pour son transfert.

Ça devrait s’accélérer entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Depuis quelques heures, plusieurs sources annoncent l’envoi imminent d’une offre anglaise pour Bradley Barcola. Les montants diffèrent en fonction des médias à l’origine de l’information. Mais une chose est sûre, c’est que la proposition des Reds n’atteindra pas la somme exigée par les Parisiens.

Le club de la capitale valorise son ailier à 170 millions d’euros, un prix jugé trop élevé pour le géant de Premier League. Liverpool va néanmoins poursuivre les discussions et ses efforts pourraient bien être récompensés. En effet, le journaliste Sébastien Vidal relaye un montant nettement inférieur à celui donné ces derniers jours. D’après notre confrère, le Paris Saint-Germain attend finalement 150 millions d’euros pour les deux années de contrat de Bradley Barcola. Cet effort devrait au moins permettre aux deux parties de se rapprocher. C’est bien la preuve que le double champion d’Europe pense clairement à se séparer du Français.

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, qui refuse de prolonger à cause de son statut de remplaçant dans les grands matchs, n’est pas du genre à faire le forcing pour partir. Mais son accord de principe trouvé avec les Reds laisse entendre que Bradley Barcola n’a plus vraiment la tête au Paris Saint-Germain. Un état d’esprit incompatible avec la politique du club francilien qui s’appuie uniquement sur des joueurs totalement impliqués. Il n’est donc pas si étonnant de voir la direction parisienne ouvrir la porte et baisser le prix initialement fixé, sachant que le demi-finaliste du Mondial 2026 se retrouvera à un an de la fin de son bail l’été prochain. Pour le vendre au prix fort, c’est peut-être maintenant ou jamais.