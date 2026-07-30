Le PSG fait un gros effort pour Barcola
Bradley Barcola

Le PSG fait un gros effort pour Barcola

PSG30 juil. , 13:00
parEric Bethsy
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Sans prolongation au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola se rapproche d’un départ. D’autant que ses dirigeants semblent disposés à faire un effort sur le montant réclamé à Liverpool pour son transfert.
Ça devrait s’accélérer entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Depuis quelques heures, plusieurs sources annoncent l’envoi imminent d’une offre anglaise pour Bradley Barcola. Les montants diffèrent en fonction des médias à l’origine de l’information. Mais une chose est sûre, c’est que la proposition des Reds n’atteindra pas la somme exigée par les Parisiens.

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Le club de la capitale valorise son ailier à 170 millions d’euros, un prix jugé trop élevé pour le géant de Premier League. Liverpool va néanmoins poursuivre les discussions et ses efforts pourraient bien être récompensés. En effet, le journaliste Sébastien Vidal relaye un montant nettement inférieur à celui donné ces derniers jours. D’après notre confrère, le Paris Saint-Germain attend finalement 150 millions d’euros pour les deux années de contrat de Bradley Barcola. Cet effort devrait au moins permettre aux deux parties de se rapprocher. C’est bien la preuve que le double champion d’Europe pense clairement à se séparer du Français.
L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, qui refuse de prolonger à cause de son statut de remplaçant dans les grands matchs, n’est pas du genre à faire le forcing pour partir. Mais son accord de principe trouvé avec les Reds laisse entendre que Bradley Barcola n’a plus vraiment la tête au Paris Saint-Germain. Un état d’esprit incompatible avec la politique du club francilien qui s’appuie uniquement sur des joueurs totalement impliqués. Il n’est donc pas si étonnant de voir la direction parisienne ouvrir la porte et baisser le prix initialement fixé, sachant que le demi-finaliste du Mondial 2026 se retrouvera à un an de la fin de son bail l’été prochain. Pour le vendre au prix fort, c’est peut-être maintenant ou jamais.
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Bein ecoute, la c'est une analyse psychologique du mode de fonctionnement d'un supporter lambda...Si tu la comprends pas, je ne peux malheureusement pas t'aider mon grand.. désolé et bisous.. Ps: je ne m'attaque pas du tout a la personne a laquelle j'ai repondu mon grand.. je lui donne mon analyse

OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant

@foutrelucide, t'es vraiment médiocre comme bonhomme. Ton seul lobby c'est de t'en prendre à tout le monde, enfin presque vu que quand tu tombes sur un os, tu ne peux plus le ronger et tu disparais. Jamais une analyse digne de ce nom, que de la critique sans relief. Mister casseroles.

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8h "Milan va prendre Hojbjerg" 11h30 "Milan freine pour Hojbjerg" 😂😂😂 Ne changez rien, c'est trop marrant.

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Et toi comme d'hab , TU NE REPONDS PAS AU SUJET et tu noies le poisson .... Tu n'es pas intelligent sergio, c'est bien dommage... vas y parle moi de Tetor un peu s'il te plait!! VAS Y ? NOUS T'ecoutons tous

EdF : Zidane peut humilier Deschamps en 24 mois

le footeux csc mec parle pas d'etre en boucle alors que tu es en boucle sur lyon oui ca fait 7 ans pas de ldc faite ce que je dis et pas ce que je fait mdr

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