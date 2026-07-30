Le PSG fait un gros effort pour Barcola

Bein ecoute, la c'est une analyse psychologique du mode de fonctionnement d'un supporter lambda...Si tu la comprends pas, je ne peux malheureusement pas t'aider mon grand.. désolé et bisous.. Ps: je ne m'attaque pas du tout a la personne a laquelle j'ai repondu mon grand.. je lui donne mon analyse
@foutrelucide, t'es vraiment médiocre comme bonhomme. Ton seul lobby c'est de t'en prendre à tout le monde, enfin presque vu que quand tu tombes sur un os, tu ne peux plus le ronger et tu disparais. Jamais une analyse digne de ce nom, que de la critique sans relief. Mister casseroles.
8h "Milan va prendre Hojbjerg" 11h30 "Milan freine pour Hojbjerg" 😂😂😂 Ne changez rien, c'est trop marrant.
Et toi comme d'hab , TU NE REPONDS PAS AU SUJET et tu noies le poisson .... Tu n'es pas intelligent sergio, c'est bien dommage... vas y parle moi de Tetor un peu s'il te plait!! VAS Y ? NOUS T'ecoutons tous
le footeux csc mec parle pas d'etre en boucle alors que tu es en boucle sur lyon oui ca fait 7 ans pas de ldc faite ce que je dis et pas ce que je fait mdr
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🚨 Liverpool continue son forcing dans le dossier Bradley Barcola. Les discussions ont été entamées avec le PSG, tandis que l’ailier français a déjà donné son accord de principe pour rejoindre les Reds. Paris réclame environ 150 M€ pour céder son joueur, sous contrat jusqu’en
Liverpool poursuit sa piste prioritaire Bradley Barcola. L’international français a donné son accord de principe pour rejoindre les Reds. Le club parisien réclame plus de 120 M€, avec une valorisation pouvant atteindre 170 M€. Un dossier qui s’annonce particulièrement