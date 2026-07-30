Le PSG révèle son piège contre les joueurs bling-bling

Le Paris Saint-Germain a totalement changé sa stratégie concernant le recrutement, et Nasser Al-Khelaifi l'a plusieurs fois répété. Paris ne veut plus de joueurs uniquement motivés par l'argent. Luis Campos révèle avoir un secret pour cela.

Pendant longtemps Qatar Sports Investments a pensé qu'en dépensant énormément d'argent et en surpayant les stars, le PSG aurait de bons résultats sur la scène européenne. Pourtant, c'est après avoir vu partir Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé que Paris a enfin décroché le Graal. Alors évidemment, le Paris Saint-Germain dépense de grosses sommes pour se renforcer, mais l'époque des dingueries est terminée. Nasser Al-Khelaifi l'avait dit après le départ de Mbappé et c'est désormais un leitmotiv, les champions d'Europe veulent d'abord des joueurs motivés par les titres plus que par l'argent. Pour cela, Luis Campos a une méthode de recrutement très spéciale.

Luis Campos fait chauffer la CB des joueurs

Le responsable du recrutement du Paris Saint-Germain veut impérativement connaître le rapport à l'argent des joueurs avec qui il négocie et pour cela il a une méthode qu'il révèle sur la chaîne portugaise RTP. Pour cela, Luis Campos déjeune avec les joueurs et pas dans un endroit au hasard, puisqu'il veut savoir comment cet éventuel renfort se conforte face à la tentation. « C’était un joueur pour lequel tout le monde me disait : « Luis, ce ne sera jamais un grand joueur parce qu’il n’arrive pas à se contrôler face à l’argent, il a une mauvaise relation avec l’argent. » Du coup, je me suis dit qu’il me fallait une stratégie pour vérifier si c’était vrai. J’ai donc pris un rendez-vous avec ce joueur dans un café qui se trouvait dans un lieu de shopping où il y avait de très belles boutiques. J’ai dit au joueur : « allez, viens on va faire un tour et on va parler. » Et puis le joueur est entré dans le premier magasin, puis dans le deuxième, le troisième, et il a dépensé beaucoup d’argent », raconte le dirigeant parisien.

Luis Campos raconte aussi que lorsqu'il déjeune avec une cible du PSG, il présente longuement le projet. Et il regarde la manière dont le prospect se comporte, et s'il fait attention à ce qu'il lui dit. Le dirigeant parisien explique que parfois certains joueurs décrochent totalement et sont à la limite de bailler. De quoi faire comprendre à Luis Campos qui'l faut passer à un autre dossier.