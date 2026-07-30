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OL : Canal+ dévoile sa dream team pour Prague-Lyon

OL30 juil. , 12:40
parClaude Dautel
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Canal+ a acheté les droits de diffusion des deux matchs que l'OL va jouer pour le compte du 3e tour préliminaire de Ligue des champions. La chaîne cryptée a dévoilé ce jeudi son équipe de commentateurs pour ces deux confrontations face au Sparta Prague.
La chaîne Ligue 1+ l'a mal pris, mais c'est bien Canal+ qui diffusera ce mardi 4 août, et le 11 août prochain, les deux rencontres qui peuvent permettre à l'Olympique Lyonnais de continuer à rêver d'un ticket pour la Ligue des champions. Canal+ possède la totalité des droits des coupes européennes, et il y a une vraie logique à ce que la chaîne cryptée diffuse cette double confrontation entre l'OL et le Sparta Prague. Pour cela, C+ a dévoilé la composition de l'équipe qui sera en charge de commenter ces deux rencontres très attendues par les supporters de l'Olympique Lyonnais. Sidney Govou, buteur légendaire du club rhodanien et consultant vedette de Canal+ sera bien évidemment de la fête. Et la chaîne a confirmé que les deux matchs seront donnés sur sa chaîne premium.

Sidney Govou sera évidemment consultant

« L'Olympique Lyonnais entre en lice dans le cadre du troisième tour préliminaire, avec pour objectif de rejoindre le PSG, Lens et Lille, déjà qualifiés pour la phase de saison régulière. Pour ce faire, les hommes de Paulo Fonseca passent un premier test face au Sparta Prague ce mardi. Au Stade Letna, les Gones tenteront de prendre une option sur la qualification au tour suivant avant le retour au Groupama Stadium, également diffusé sur CANAL+. Aux commentaires, Stéphane Guy sera accompagné de Sidney Govou tandis que Margot Dumont officiera en bord de terrain », précise Canal+.
A noter que si le match aller en République Tchéque débute à 20 heures, le coup d'envoi de la rencontre retour, le mardi suivant au Groupama Stadium, sera donné à 21 heures. Un match pour lequel des places sont encore disponibles du côté de Lyon, la programmation en semaine au coeur de l'été n'étant pas idéale.

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Derniers commentaires

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Bein ecoute, la c'est une analyse psychologique du mode de fonctionnement d'un supporter lambda...Si tu la comprends pas, je ne peux malheureusement pas t'aider mon grand.. désolé et bisous.. Ps: je ne m'attaque pas du tout a la personne a laquelle j'ai repondu mon grand.. je lui donne mon analyse

OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant

@foutrelucide, t'es vraiment médiocre comme bonhomme. Ton seul lobby c'est de t'en prendre à tout le monde, enfin presque vu que quand tu tombes sur un os, tu ne peux plus le ronger et tu disparais. Jamais une analyse digne de ce nom, que de la critique sans relief. Mister casseroles.

OM : Milan freine brutalement dans le dossier Hojbjerg

8h "Milan va prendre Hojbjerg" 11h30 "Milan freine pour Hojbjerg" 😂😂😂 Ne changez rien, c'est trop marrant.

OL : Canal+ dévoile sa dream team pour Prague-Lyon

Et toi comme d'hab , TU NE REPONDS PAS AU SUJET et tu noies le poisson .... Tu n'es pas intelligent sergio, c'est bien dommage... vas y parle moi de Tetor un peu s'il te plait!! VAS Y ? NOUS T'ecoutons tous

EdF : Zidane peut humilier Deschamps en 24 mois

le footeux csc mec parle pas d'etre en boucle alors que tu es en boucle sur lyon oui ca fait 7 ans pas de ldc faite ce que je dis et pas ce que je fait mdr

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