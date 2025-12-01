ICONSPORT_266259_0090
Paul Pogba - AS Monaco

Paul Pogba et le PSG, l'étrange rumeur

PSG01 déc. , 8:00
parHadrien Rivayrand
Paul Pogba retrouve peu à peu des sensations sous le maillot de l'AS Monaco. Il aura notamment participé à la victoire de l'ASM contre le PSG ce samedi en Ligue 1.
L'AS Monaco a fait un joli coup ce samedi en Ligue 1 en venant à bout du PSG. Les hommes de Sébastien Pocognoli retrouvent par la même occasion un peu de confiance dans une période pas facile à gérer. L'entraîneur belge de Monaco a même fait rentrer Paul Pogba contre les champions d'Europe afin de continuer à lui donner du rythme. Le champion du monde 2018 aura fait le travail et tenu la distance. Une bonne chose pour lui et son nouveau club. Alors que Paul Pogba retrouve à peine la compétition, en Espagne, on croit savoir qu'il pourrait déjà quitter l'AS Monaco...

Pogba déjà envoyé au PSG 

Selon les informations de Fichajes, la Pioche pourrait en effet devenir très prochainement une piste pour... le PSG. Le média indique que le club de la capitale surveille avec beaucoup d'attention le retour à la compétition de l'international français. S'il continuait sur sa lancée, alors Paris pourrait passer à l'action et ainsi réaliser un vieux rêve au mercato. De son côté, Pogba serait ouvert à une arrivée au PSG, un club ambitieux qui correspond à ses aspirations au plus haut niveau. En attendant d'en savoir plus concernant son avenir, Paul Pogba aura surtout à coeur d'enchainer les rencontres et de pourquoi pas, réaliser un exploit en participant à la prochaine Coupe du monde 2026 en Amérique.

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, Paul Pogba et ses coéquipiers iront sur la pelouse du Stade Brestois. Il faudra encore élever le niveau pour espérer s'imposer en Bretagne et ainsi confirmer la victoire contre le PSG. Paul Pogba aura encore certainement un rôle à jouer pour aider ses coéquipiers.
