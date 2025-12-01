Paul Pogba et le PSG, l'étrange rumeur

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

Sweet.... dans notre ancien foot sans var qui me manque , il n'y a jamais rouge, HATEBOER baisse beaucoup la tete, le pied n'est pas si haut, le jaune suffisait amplement, l'arbitre avait pris la bonne décision... LA VAR rajoute des problemes, en revenant sur cette action ou il n'y avait pas d'erreur manifeste en mettant jaune..ENFIN BON TU ES DE MAUVAISE FOI pour le coup...