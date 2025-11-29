PSG : Luis Enrique est furieux

L'entraîneur du PSG n'a pas apprécié la copie rendue par son équipe ce samedi au Stade Louis II. Ne voulant pas en faire des tonnes sur la faute de Camara sur Chevalier, il en veut surtout à ses joueurs.

Luis Enrique n'était pas d'humeur badine dans les coulisses du stade monégasque après la défaite du Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco. Même s'il est conscient que le sort du match pouvait basculer en cas d'expulsion de Camara à la 12e minute du match, suite à son tacle sur Chevalier, l'entraîneur du PSG estime que ses joueurs n'ont pas du tout été à la hauteur de cette rencontre face à une grosse cylindrée de Ligue 1

« Quand tu fais un match comme ça, plein d'imprécisions et d'erreurs, c'est impossible de gagner ! Il faut accepter le niveau qu'on a montré aujourd'hui. Je dois revoir le match pour l'analyser vraiment. Mais je pense que c’est notre plus mauvais match de la saison. La faute sur Lucas Chevalier ? Il a eu beaucoup de chance aujourd'hui parce que je pense....mais je ne vais rien dire de plus, mais c'est incroyable. Il a eu beaucoup de chance quand même », a reconnu un Luis Enrique qui avait la mine sombre. Le technicien du PSG sait que dimanche soir, Paris pourrait être à la troisième place du classement de Ligue 1 si l'Olympique de Marseille et Lens s'imposent.