Le PSG c'est au Parc, la promesse d'un candidat à la Mairie de Paris

La bataille pour la Mairie de Paris a déjà débuté. Elle s’achèvera en mars prochain. Parmi les candidats, un sujet fait partie des préoccupations, le Parc des Princes. Pierre-Yves Bournazel le promet, il veut rouvrir le dialogue avec le club de la capitale au sujet du stade.

Le Paris Saint-Germain dispute-t-il ses derniers matchs du côté du Parc des Princes ? Depuis plusieurs mois, le club de la capitale est en conflit avec la Mairie de Paris concernant le sujet du stade. Jugée trop petite, l’enceinte de 42 000 places ne veut pas être vendue au club par la Mairie. Un sujet qui a créé un vaste conflit. En réponse à cela Nasser al-Khelaïfi a été clair, le vainqueur de la Ligue des champions est prêt à quitter le Parc et construire son nouveau stade à Poissy ou ailleurs. Pour rappel, le club de la capitale a eu une réunion à Massy la semaine passée dans ce cadre.

Une réouverture du dialogue

En préparation des élections municipales de 2026, l’antre du Paris Saint-Germain reste donc un sujet majeur pour les différents candidats. Parmi eux, Pierre-Yves Bournazel, l’ancien député du groupe Horizons, s'est affiché devant le Parc des Princes avec un message clair : « Nos titis parisiens doivent continuer à nous faire rêver et écrire leur histoire dans cette enceinte légendaire. Maire en 2026, je rouvrirai les négociations avec le Club pour que le Parc des Princes reste la maison du PSG, » a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter).

De bien belles paroles, mais cependant, le candidat à la Mairie ne précise pas s’il serait prêt à vendre le Parc des Princes au PSG. Une position qui pourrait tout changer pour Nasser al-Khelaïfi. Pierre-Yves Bournazel préconise une approche plus ouverte qu’Anne Hidalgo pour que la ville de Paris et le club du PSG avancent main dans la main. Le Parc des Princes reste donc l’une des batailles importantes pour la Maire de Paris. Et même s'il s'en défend, le club de la capitale attend forcément de savoir quelle sera la tournure de ces élections pour avancer plus concrètement dans son possible déménagement.