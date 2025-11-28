Le PSG c'est au Parc, la promesse d'un candidat à la Mairie de Paris

Une coupette qui fait quand meme bander quand tu arrive au bout... perso jaurai bien été a Tirana pour la finale en 2022
Faut pas se mentir, on a eu un tirage facile cette année. Mais comme d'habitude, en europe on fait le job!
c'est bien , toi, foot lucide, tonton et j'en oublie vous savez tout, vous avez un avis sur tout, surtout lorsque ça concerne l'OL. Connais tu Umberto Eco ?
Le club n'etait pas dans le caniveau, il est arrivé au moment d'une generation exceptionnel ( 2 finales et un titre de champion de France Cadet) dont il a su profiter... et dont je faisais partie d'ailleurs. Et ce n'etait pas SON club Sa grosse qualité c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes
70ème au classement UEFA quand même...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|13
|3
|2
|8
|14
|30
|-16
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
Loading
Le PSG c’est le Parc, et le Parc c’est le @PSG_inside 🔴🔵 Nos titis parisiens doivent continuer à nous faire rêver et écrire leur histoire dans cette enceinte légendaire. Maire en 2026, je rouvrirai les négociations avec le Club pour que le Parc des Princes reste la maison du