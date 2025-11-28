ICONSPORT_278257_0438

Le PSG c'est au Parc, la promesse d'un candidat à la Mairie de Paris

PSG28 nov. , 14:00
parNathan Hanini
0
La bataille pour la Mairie de Paris a déjà débuté. Elle s’achèvera en mars prochain. Parmi les candidats, un sujet fait partie des préoccupations, le Parc des Princes. Pierre-Yves Bournazel le promet, il veut rouvrir le dialogue avec le club de la capitale au sujet du stade.
Le Paris Saint-Germain dispute-t-il ses derniers matchs du côté du Parc des Princes ? Depuis plusieurs mois, le club de la capitale est en conflit avec la Mairie de Paris concernant le sujet du stade. Jugée trop petite, l’enceinte de 42 000 places ne veut pas être vendue au club par la Mairie. Un sujet qui a créé un vaste conflit. En réponse à cela Nasser al-Khelaïfi a été clair, le vainqueur de la Ligue des champions est prêt à quitter le Parc et construire son nouveau stade à Poissy ou ailleurs. Pour rappel, le club de la capitale a eu une réunion à Massy la semaine passée dans ce cadre. 

Une réouverture du dialogue

En préparation des élections municipales de 2026, l’antre du Paris Saint-Germain reste donc un sujet majeur pour les différents candidats. Parmi eux, Pierre-Yves Bournazel, l’ancien député du groupe Horizons, s'est affiché devant le Parc des Princes avec un message clair : « Nos titis parisiens doivent continuer à nous faire rêver et écrire leur histoire dans cette enceinte légendaire. Maire en 2026, je rouvrirai les négociations avec le Club pour que le Parc des Princes reste la maison du PSG, » a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter).
De bien belles paroles, mais cependant, le candidat à la Mairie ne précise pas s’il serait prêt à vendre le Parc des Princes au PSG. Une position qui pourrait tout changer pour Nasser al-Khelaïfi. Pierre-Yves Bournazel préconise une approche plus ouverte qu’Anne Hidalgo pour que la ville de Paris et le club du PSG avancent main dans la main. Le Parc des Princes reste donc l’une des batailles importantes pour la Maire de Paris. Et même s'il s'en défend, le club de la capitale attend forcément de savoir quelle sera la tournure de ces élections pour avancer plus concrètement dans son possible déménagement.
Paris Saint Germain

Paris Saint Germain

Ligue 1 #1
V
V
V
D
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs13
V
Victoire9
M
Match nul3
D
Défaite1
Buts Marqués27
Buts Encaissés11

Matchs Récents

Tout afficher
26 novembre 2025 à 21:00
Champions League
Paris Saint GermainParis Saint Germain
5
3
Match terminé
Tottenham HotspurTottenham Hotspur
22 novembre 2025 à 21:05
Ligue 1
Paris Saint GermainParis Saint Germain
3
0
Match terminé
Le HavreLe Havre

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
B. Barcola
29.

B. Barcola

FRAFRA Âge 23 Attaquant
Matchs11
Buts5
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
J. Gonçalves Neves
87.

J. Gonçalves Neves

PORPOR Âge 21 Milieu
Matchs7
Buts5
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

