Monaco accepte de vendre Balogun au PSG

Le PSG cherche un nouvel avant-centre depuis le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Les champions d’Europe apprécient beaucoup les qualités de Folarin Balogun.

Le Paris Saint-Germain est actif en coulisses lors de ce mercato estival. Le chantier prioritaire concerne le secteur offensif. Gonçalo Ramos est parti du côté de l'AC Milan et pourrait être suivi par Lee Kang-In, Ibrahim Mbaye ou encore Bradley Barcola. Les pensionnaires du Parc des Princes ont déjà plusieurs pistes pour les remplacer. On évoque notamment Yan Diomandé, Maghnes Akliouche ou encore Eli Junior Kroupi. Concernant ce dernier, Bournemouth réclame plus de 100 millions d’euros. Un montant que le PSG ne souhaite pas payer, ce qui pourrait pousser le club à revoir sa stratégie sur le mercato.

Balogun, le PSG devient de plus en plus sérieux

PSG Report, Folarin Balogun figure en effet plus que jamais sur la shortlist francilienne cet été. Le club de la capitale avance ses pions dans ce dossier, tandis que l’AS Monaco a déjà anticipé en cherchant un éventuel remplaçant. Outre le Paris Saint-Germain, plusieurs clubs de Premier League sont également intéressés par l’international américain. Dans ce dossier, Monaco pourrait accepter un transfert autour de 50 millions d’euros. Un prix jugé plus raisonnable par les prétendants de Balogun, dont le PSG, également intéressé par Maghnes Akliouche. L’avantage pour le club parisien est que l’attaquant de 25 ans connaît déjà bien la Selon des informations relayées par, Folarin Balogun figure en effet plus que jamais sur la shortlist francilienne cet été. Le club de la capitale avance ses pions dans ce dossier, tandis que l’AS Monaco a déjà anticipé en cherchant un éventuel remplaçant. Outre le Paris Saint-Germain, plusieurs clubs de Premier League sont également intéressés par l’international américain. Dans ce dossier, Monaco pourrait accepter un transfert autour de 50 millions d’euros. Un prix jugé plus raisonnable par les prétendants de Balogun, dont le PSG, également intéressé par Maghnes Akliouche. L’avantage pour le club parisien est que l’attaquant de 25 ans connaît déjà bien la Ligue 1 , pour être passé par le Stade de Reims puis l’AS Monaco.

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Le Paris Saint-Germain devrait accélérer après la Coupe du monde, alors que Balogun est toujours engagé dans la compétition avec les États-Unis. Ces derniers affronteront la Belgique en huitièmes de finale du Mondial. Une belle occasion d’aller plus loin et de marquer les esprits de tous les fans et observateurs du monde du football.