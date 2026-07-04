Monaco accepte de vendre Balogun au PSG

Monaco accepte de vendre Balogun au PSG

PSG04 juil. , 14:40
parHadrien Rivayrand
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Le PSG cherche un nouvel avant-centre depuis le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Les champions d’Europe apprécient beaucoup les qualités de Folarin Balogun.
Le Paris Saint-Germain est actif en coulisses lors de ce mercato estival. Le chantier prioritaire concerne le secteur offensif. Gonçalo Ramos est parti du côté de l'AC Milan et pourrait être suivi par Lee Kang-In, Ibrahim Mbaye ou encore Bradley Barcola. Les pensionnaires du Parc des Princes ont déjà plusieurs pistes pour les remplacer. On évoque notamment Yan Diomandé, Maghnes Akliouche ou encore Eli Junior Kroupi. Concernant ce dernier, Bournemouth réclame plus de 100 millions d’euros. Un montant que le PSG ne souhaite pas payer, ce qui pourrait pousser le club à revoir sa stratégie sur le mercato.

Balogun, le PSG devient de plus en plus sérieux 

Selon des informations relayées par PSG Report, Folarin Balogun figure en effet plus que jamais sur la shortlist francilienne cet été. Le club de la capitale avance ses pions dans ce dossier, tandis que l’AS Monaco a déjà anticipé en cherchant un éventuel remplaçant. Outre le Paris Saint-Germain, plusieurs clubs de Premier League sont également intéressés par l’international américain. Dans ce dossier, Monaco pourrait accepter un transfert autour de 50 millions d’euros. Un prix jugé plus raisonnable par les prétendants de Balogun, dont le PSG, également intéressé par Maghnes Akliouche. L’avantage pour le club parisien est que l’attaquant de 25 ans connaît déjà bien la Ligue 1, pour être passé par le Stade de Reims puis l’AS Monaco.

Lire aussi

Le PSG reçoit 30 ME, la Juve encore recaléeLe PSG reçoit 30 ME, la Juve encore recalée
Le Paris Saint-Germain devrait accélérer après la Coupe du monde, alors que Balogun est toujours engagé dans la compétition avec les États-Unis. Ces derniers affronteront la Belgique en huitièmes de finale du Mondial. Une belle occasion d’aller plus loin et de marquer les esprits de tous les fans et observateurs du monde du football.
Articles Recommandés
Lom Doit Vendre Timothy Weah Refuse Detre Sacrifie
OM

L’OM doit vendre, Timothy Weah refuse d’être sacrifié

France Paraguay Interrompu Seulement En Cas De Prolongations
Equipe de France

France-Paraguay interrompu seulement en cas de prolongations ?

Ol Robbie Ure A Lyon Lequipe Confirme
OL

OL : Robbie Ure à Lyon, L'Equipe confirme

Strasbourg Met Lol Au Tapis Dans Ce Dossier A 2 Me
Mercato

Strasbourg met l’OL au tapis dans ce dossier à 2 ME

Fil Info

04 juil. , 15:40
L’OM doit vendre, Timothy Weah refuse d’être sacrifié
04 juil. , 15:20
France-Paraguay interrompu seulement en cas de prolongations ?
04 juil. , 15:00
OL : Robbie Ure à Lyon, L'Equipe confirme
04 juil. , 14:20
Strasbourg met l’OL au tapis dans ce dossier à 2 ME
04 juil. , 14:00
France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste
04 juil. , 13:46
Une jeune pépite suédoise signe à Strasbourg
04 juil. , 13:30
L'OL détruit la concurrence sur le marché des jeunes
04 juil. , 13:00
OM : Lorenzi foudroyé par Chelsea au mercato
04 juil. , 12:40
Openda à l'OL, ça devient très sérieux

Derniers commentaires

France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

Entièrement d’accord, j’avais un pote Belge d’origine Malienne qui me chambrait sur ce sujet. Pas considéré comme du racisme et si je dis les même propos, mot pour mot, je deviens raciste. Cela n’a aucun sens. Tout dépend de qui et pourquoi cela est dit

France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

Arf c'est comme si tu me dis que Jordan Bardella est raciste. Je pense que non. Mais sur Chilavert tu as peut être raison. Mais ça ne change rien au fond à 95% de mon post 🤷

France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

Va te renseigner sur le parti politique de chilavert , il me semble quil se présentait au présidentielle jete un œil sur son programme et tu reviendras me dire ensuite quil nest pas raciste..ca a toujours ete une grosse merde ca date pas d'hier

France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

Tout le monde le pense. Pas seulement les français (même si tu veux sûrement dire les blancs... Ce qui est raciste d'ailleurs... Mais passons). Les étrangers. Les afros américains. Les afriquains. Tout le monde ! Faut arrêter de faire culpabiliser les gens de dénoncer le réel quand d'autres disent exactement la même chose mais que eux ont la carte pour le dire tout en étant validé en plus par ceux qui condamnent le blanc qui dit la même chose 🤦

L'Argentine frôle la catastrophe mais s'en sort face au Cap-Vert

Tkt la FIFA veille

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading