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Paris Sportif : L'Algérie qui sort la Suisse, c'est 240 euros dans la poche

Paris Sportifs02 juil. , 11:40
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Pour les passionnés, les noctambules et les fans de l'Algérie et la Suisse, les deux équipes se rencontrent dans la nuit de jeudi à vendredi pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde.
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Cote Suisse vs Algérie
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