Paris Sportif : L'Algérie qui sort la Suisse, c'est 240 euros dans la poche

Pour les passionnés, les noctambules et les fans de l'Algérie et la Suisse, les deux équipes se rencontrent dans la nuit de jeudi à vendredi pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde.

L’occasion de profiter de cette rencontre avec des cotes élevées et un premier pari sans risque pour les nouveaux inscrits afin de découvrir le monde des paris sportifs avec notre partenaire Winamax

En effet, Foot01 et Winamax continuent de vous proposer une offre exceptionnelle, dans le but de découvrir le monde des paris sportifs sans prendre le moindre risque. Une proposition impossible à refuser puisque, si vous vous inscrivez à travers les liens de cet article, vous bénéficiez de l’offre de bienvenue imbattable. Winamax propose en effet une offre où vous ne pouvez tout simplement pas être perdant.

Pour ceux qui s’inscrivent en cliquant sur les liens de cet article, le premier pari est remboursé s’il est perdant, et cela jusqu’à 100 euros de misés. C’est le montant maximum autorisé par la loi française et le remboursement ne se fait pas en argent à miser ou en argent virtuel, mais bien en cash chez Winamax . Cela vaut bien sûr pour ceux qui veulent miser moins, même un pari à 20 euros est remboursé intégralement s’il est perdant. Seule condition, s'inscrire sur le site de paris sportifs pour la première fois à travers les liens de cet article et parier. Cliquer ICI pour vous inscrire.

Il suffit ensuite de se rendre sur le site de Winamax , de s’inscrire et de parier sur le match de votre choix. Plus de 100 paris par match sont disponibles, et c'est valable pour tous les matchs de la Coupe du monde. Voici les cotes pour la rencontre entre la la Suisse et l'Algérie. La victoire de la Suisse avant la prolongation est à 2,00 et celle de l'Algérie à 4,00. Soit un gain de 240 euros si les Fennecs s'imposent à l'issue du temps réglementaire avec une mise à 60 euros.

Une mise importante certes, mais pas d'inquiétude, elle se retrouvera sur votre compte bancaire si ce premier pari n'est pas gagnant. Winamax vous rembourse intégralement le montant de votre mise. En cash. A vous de jouer désormais.

Des centaines de paris sportifs, sur le score exact, les buteurs, le score à la mi-temps ou l’équipe qui marquera le premier but, sont possibles avec Winamax sur ce match et toutes les rencontres de football des jours à venir.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».