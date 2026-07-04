Le PSG reçoit 30 ME, la Juve encore recalée

Le PSG cherche à se séparer de plusieurs joueurs devenus indésirables. Randal Kolo Muani est plus proche que jamais d'un départ du côté de la Juventus.

Le Paris Saint-Germain ne manque pas de travail sur le marché des transferts. Après la Coupe du monde des clubs, Luis Campos va accélérer sur le dossier des arrivées. En parallèle, les départs commencent également à se concrétiser.

Randal Kolo Muani, de retour d'un prêt à Tottenham, ne fait plus partie des plans de Luis Enrique. Heureusement pour l'attaquant français, il conserve une belle cote du côté de la Juventus Turin, où il avait laissé une bonne impression lors de son dernier passage. Si la Vieille Dame dispose de moyens financiers limités, elle souhaite tout de même trouver un accord avec le champion d'Europe en titre.

Kolo Muani, le PSG n'est pas satisfait

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, la Juventus a en effet transmis une première offre supérieure à 30 millions d'euros pour recruter Randal Kolo Muani. À ce stade, aucun accord n'a toutefois été trouvé entre les deux clubs, le PSG réclamant un montant plus élevé. De son côté, Kolo Muani a déjà trouvé un accord contractuel avec la Juve et se projette vers un retour en Italie. Le Paris Saint-Germain espère récupérer environ 40 millions d'euros pour laisser partir son attaquant.

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