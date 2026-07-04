Le PSG reçoit 30 ME, la Juve encore recalée

Le PSG reçoit 30 ME, la Juve encore recalée

PSG04 juil. , 11:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG cherche à se séparer de plusieurs joueurs devenus indésirables. Randal Kolo Muani est plus proche que jamais d'un départ du côté de la Juventus.
Le Paris Saint-Germain ne manque pas de travail sur le marché des transferts. Après la Coupe du monde des clubs, Luis Campos va accélérer sur le dossier des arrivées. En parallèle, les départs commencent également à se concrétiser.
Randal Kolo Muani, de retour d'un prêt à Tottenham, ne fait plus partie des plans de Luis Enrique. Heureusement pour l'attaquant français, il conserve une belle cote du côté de la Juventus Turin, où il avait laissé une bonne impression lors de son dernier passage. Si la Vieille Dame dispose de moyens financiers limités, elle souhaite tout de même trouver un accord avec le champion d'Europe en titre.

Kolo Muani, le PSG n'est pas satisfait 

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, la Juventus a en effet transmis une première offre supérieure à 30 millions d'euros pour recruter Randal Kolo Muani. À ce stade, aucun accord n'a toutefois été trouvé entre les deux clubs, le PSG réclamant un montant plus élevé. De son côté, Kolo Muani a déjà trouvé un accord contractuel avec la Juve et se projette vers un retour en Italie. Le Paris Saint-Germain espère récupérer environ 40 millions d'euros pour laisser partir son attaquant.

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Dans le même temps, le club de la capitale réfléchit déjà aux renforts offensifs. Les profils de Yan Diomandé, Eli Junior Kroupi et Maghnes Akliouche figurent parmi les pistes étudiées pour rejoindre l'effectif de Luis Enrique d'ici la fin du mercato estival. À moins que le PSG ne réserve encore quelques surprises sur le marché des transferts. Si Luis Enrique ne veut pas révolutionner son effectif, il ne dira pas non à des retouches en cas de départs importants dans d'autres secteurs de jeu.
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Derniers commentaires

OM : McCourt éloigne Richard de ce dossier brûlant

C est faux ce n est pas vrai.

OM : McCourt éloigne Richard de ce dossier brûlant

En effet Mc Court est plus que jamais ouvert à une vente, et aux dernières nouvelles, ce serait bien l'Arabie Saoudite qui serait le futur acquéreur de l'OM , car vu la nouvelle offre astronomique sur la table , Mac Court est sur le point de céder pour financer son futur projet, Project Liberty .."money talks" ! Et il se dit aussi , de source sûre , parmi des membres du consortium et parmi les proches de Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane , que Jacques-Henry Eyraud serait aussi sur la short list pour occuper le poste de Président de l'OM.Et tous les démentis, les "contre feu" ,sont là pour détourner les regards, et ainsi éviter les fuites et les indiscrétions, toujours néfastes à la finalisation de ce genre de négociations....

OM : Greenwood vendu, on connaît la date

VENTE GREENWOOD : Un RMIste et un chômeur colocataires Marseillais : " -- Moi Greenwood j'en demande 80 millions pas moins ! - Non faut être réaliste ... moi à 60 millions , je le laisse partir, on a plus un rond ! " "- Oh la la ... ça me fais penser .... on peut toujours pas payer le loyer de la coloc !!! 😂🤣

Le PSG refuse de payer 50ME pour cet international français

Et heureusement !!! Non mais au secours. C'est quoi cette piste DÉGUEULASSE !? jamais de la vie !

OM : Lorenzi foudroyé par Chelsea au mercato

Grégoire Lorenzini aura beaucoup de travail !

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