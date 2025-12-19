Modric au coeur d’un énorme transfert au PSG

Le Real Madrid qui fait la paix avec le PSG, pour mieux lui piquer celui qui est quasiment son meilleur joueur cette saison ? C'est le plan machiavélique de Florentino Pérez selon la presse espagnole.

Six titres en 2025. Le PSG a de quoi rendre jaloux le Real Madrid et ce n’est pas souvent que le club espagnol connait ce sentiment. La Maison Blanche a même félicité Nasser Al-Khelaïfi et ses troupes pour sa récente victoire en Coupe Intercontinentale. Les deux clubs sont pourtant en froid depuis l’épisode Mbappé, que ce soit en 2022 lors de la prolongation du Français, ou en 2024 lors de son départ libre.

Le Real voit une clause libératoire chez Vitinha

Les choses se sont donc calmées, mais l’information sortie par Defensa Central risque de remettre un peu d’huile sur le feu. En effet, selon le média proche de Florentino Pérez, il y a clairement un manque identifié au milieu de terrain, et cela demande une action d’ampleur. Le départ de Luka Modric n’a de toute évidence pas été compensé, et le Real Madrid cherche un meneur de jeu capable de jouer bas et d’imprimer le tempo à son équipe, comme le faisait le génial croate.

Et pour trouver ce profil au PSG, le Real Madrid a bien évidemment ciblé Vitinha. Le Portugais a franchi une nouvelle dimension sur ses 18 derniers mois à Paris, au point d’être considéré par certains comme un candidat au prochain Ballon d’Or. Le PSG espère même le prolonger avec un contrat à la hauteur de son niveau de jeu.

V. Machado Ferreira Portugal • Âge 25 • Milieu UEFA Nations League Matchs 8 Buts 0 Passes décisives 3 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 6 Buts 4 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 15 Buts 1 Passes décisives 6 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Mais pour Defensa Central, si la formation merengue venait à mettre 100 millions d’euros sur la table, cela permettra de boucler ce transfert. Un montant qui peut paraitre bas, surtout quand on voit les sommes dépenses par Chelsea par exemple pour faire venir des joueurs comme Enzo Fernandez ou Moises Caicedo à ce poste.

Mais le média espagnol en est persuadé, même si c’est interdit en France, une clause libératoire à la hauteur de ces fameux 100 ME a bien été insérée dans le contrat de Vitinha, ce qui laisse au Portugais le choix de changer de club dès qu’une somme à ce niveau sera mise sur la table. Il reste encore beaucoup de travail pour le Real Madrid avant de conclure un tel transfert, surtout si le PSG parvient à prolonger le contrat de son milieu de terrain dans les prochaines semaines, comme cela se murmure dans les couloirs du Parc des Princes.