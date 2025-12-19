OM : De Zerbi exige Sofiane Diop, Nice va exploser

Roberto De Zerbi a besoin d'un numéro 10, et l'OM compte bien profiter des déboires de Nice pour lui piquer Sofiane Diop.

Bien placé en championnat et en Ligue des Champions, l’OM n’aborde pas le mercato hivernal sous la pression. Si ce n’est celle d’un Roberto De Zerbi qui a encore une exigence de taille. L’entraineur italien l’a montré tout au long de la première partie de saison, il cherche un numéro 10 dans son équipe. Il a utilisé sept joueurs à ce poste sur les quatre premiers mois, sans trouver satisfaction. « RDZ » a bien une idée à suggérer à ses dirigeants, et il ne faudra pas aller bien loin pour cela.

Sofiane Diop, un départ qui secouerait Nice

Il s’agit en effet de Sofiane Diop, l’ancien monégasque est l’un des rares joueurs à surnager dans le naufrage niçois. Et cela a le don de faire saliver l’OM dévoile L'Equipe ce vendredi. Même s’il s’est engagé auprès des supporters des Aiglons à tout faire pour rétablir la situation, nul doute qu’une belle offre de la part de Marseille, avec le salaire qui va avec et la possibilité de rejouer la Ligue des Champions qu’il a connue à Monaco - c’était en 2018 - a de quoi le séduire.

Non retenu par le Maroc à la Coupe d’Afrique des Nations, Sofiane Diop peut se dire qu’il stagne avec Nice, et s’éloigne même des sommets vue la saison que traverse le Gym. Un départ serait forcément mal digéré sur la Côte d’Azur, mais c’est certainement le cadet des soucis de l’OM. Roberto De Zerbi le voit comme un numéro 10 aussi capable de jouer sur les ailes, pour seconder Mason Greenwood ou Paixao. La recrue parfaite même si Nice risque d’être très gourmand pour son seul joueur vraiment performant cette saison.

Si les sites spécialisés l’évaluent à 10 ME, notamment avec son contrat se terminant en 2027, Nice a misé gros sur lui (22 ME) et en demandera un montant plus proche de cette somme de 20 ME. L’OM ne compte pas se presser dans ce dossier, et se réserve le droit de se positionner en fin de mercato si l’opportunité existe concrètement. Cela pourrait aussi dépendre du retour des blessés de longue date que sont Ismaël Koné et Amine Gouiri, qui sont quasiment considérés comme des recrues par Pablo Longoria étant donnée leur première partie de saison tronquée.