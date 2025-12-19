L'OL et Thiago Silva, c'est l'amour fou

L'OL craque pour Thiago Silva. Son arrivée serait vue d'un bon oeil par les suiveurs du club lyonnais, même si une autre formation a marqué des gros points ces dernières heures.

Pour la quatrième fois de sa carrière, Thiago Silva a fait ses adieux à son club de coeur de Fluminense. Après un premier changement de clubs dans sa jeunesse, il avait été forcé de quitter la formation de Rio de Janeiro pour débuter dans le monde professionnel à Pedrabranca. Il avait ensuite quitté « Flu » par la grande porte pour le Milan AC en 2008 avant de revenir pour ce qui devait être le dernier contrat de sa carrière en 2024, après avoir triomphé en Italie, en France et en Angleterre.

Thiago Silva en mode Coupe du monde

Mais à six mois de la Coupe du monde, Thiago Silva veut tenter un dernier challenge malgré ses 41 ans. Il se cherche un club en Europe, en Angleterre, en France ou en Italie, pour une pige de six mois afin de se maintenir au plus haut niveau et peut être rejoindre une dernière fois la Seleçao, quatre ans après sa retraite internationale.

Si sa famille est restée à Londres pendant son retour au Brésil, Thiago Silva n’a aucune garantie d’être recruté en Premier League. L’OL a récemment été murmuré pour le récupérer, lui qui connait la Ligue 1 et aurait du temps de jeu dans un club très juste à ce poste. C’est un recrutement qui satisferait en tout cas les supporters lyonnais. Dans un sondage effectué sur notre site et comprenant plus de 1500 réponses, les suiveurs de l’OL sont favorables à 79 % à un recrutement de Thiago Silva. Un vrai plébiscite pour un joueur de 41 ans, qui démontre que l’expérience et le placement lui permettent de maintenir un niveau très correct.

Mais le rêve risque de rapidement s’envoler, car depuis qu’il a annoncé son départ de Fluminense, O Monstro discute d’un retour au Milan AC pour six mois. Massimiliano Allegri a donné son aval au club lombard pour négocier les termes d’un contrat court pour le Brésilien, ravi de retrouver l’un de ses anciens clubs. Pour le moment, c’est vers l’Italie que se dirige l’ancien capitaine du PSG, même si rien n’est encore signé. De quoi raviver l’intérêt de l’OL, en quête de joueurs libres pour se renforcer cet hiver ?