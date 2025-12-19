ICONSPORT_227934_0150
Coupe de France

TV : Vendée Fontenay - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Coupe de France19 déc. , 7:00
parAlexis Rose
Vainqueur sortant de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain va commencer à remettre son titre en jeu avant les fêtes de fin d’année contre les amateurs de Vendée Fontenay.

Quelle heure pour Vendée Fontenay - PSG ?

Entre le PSG et la Coupe de France, l’histoire d’amour est très forte. Vainqueur à 16 reprises de cette prestigieuse compétition nationale, Paris a remporté les deux dernières éditions. C’est donc avec l’ambition de conserver son dû que le club de la capitale française va débuter son parcours, avec un 32e de finale à disputer contre le Vendée Fontenay Foot (N3). Ce match se jouera ce samedi 20 décembre à 21h00 au Stade de La Beaujoire de Nantes. L’arbitre sera Jérémy Stinat.

Sur quelle chaîne suivre Vendée Fontenay - PSG ?

Placé en prime-time le samedi soir, sachant que cette rencontre représente bien la Coupe de France avec un match entre des amateurs régionaux et les champions d’Europe en titre, ce Vendée Fontenay - PSG sera diffusé sur beIN Sports 1.

Fontenay-PSG aura lieu à la BeaujoireFontenay-PSG aura lieu à la Beaujoire

La compo probable du PSG contre Vendée Fontenay :

Présent au Qatar cette semaine pour remporter la Coupe intercontinentale face à Flamengo aux tirs au but, le PSG va donc vite devoir se remettre de ses émotions. Puisque Paris devra se montrer sérieux face aux amateurs de Vendée pour faire respecter son rang en Coupe de France. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait logiquement faire tourner son équipe.
La compo probable du PSG : Chevalier - Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernandez - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Ramos, Doué.

Coupe de France

20 décembre 2025 à 21:00
Fontenay Vendée Foot
21:00
Paris Saint Germain
