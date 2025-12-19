TV : Vendée Fontenay - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ohhh les journaliste arrêter avec vos connerie on n'a pas besoin de vendre on n'a une enveloppe de 20 millions pour se renforcer surtout trouver 2 DC au moins 1. Un attaquant et un ailiers voir un Latéral si on peut !
Clairement d'accord Gerlinger la dit en plus avant la DNCG que normalement on va vendre aucun joueur sauf offre exceptionnelle ! On n'a une enveloppe de 20 millions pour se renforcer. Les journalistes il raconte n'importe quoi il savent rien du tout Kang c'est pas Textor elle dit rien elle
Avec Silva il va faire la paire, cool
MDR
Il est bidon ? Ce qu’il ne faut pas lire…🤭
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Une année exceptionnelle. ✨