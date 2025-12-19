Didier Deschamps reçoit une offre colossale

Que va faire Didier Deschamps après la Coupe du monde ? Il va bientôt recevoir une offre incroyable de la part de l'Arabie Saoudite pour être le boss du football dans le Royaume du Golfe.

Sélectionneur de l’équipe de France jusqu’à cet été et la Coupe du monde, Didier Deschamps a prévenu tout le monde. Après quasiment 15 ans à la tête des Bleus, il ne compte pas arrêter le football une fois son contrat avec la FFF terminé. Reprendre un club est une forte possibilité, mais l’Arabie Saoudite le drague depuis plusieurs mois, et se fait désormais insistante.

Deschamps en patron jusqu'en 2034

La version suisse de Sky Sports lâche un scoop ce vendredi matin en révélant que le Royaume du Golfe avance pour convaincre « DD » de devenir le maitre du football en Arabie saoudite. Un poste de sélectionneur, mais aussi de patron de la formation, de la détection, des investissements sur le football et de l’organisation fédérale. Le tout sur une durée de huit ans, emmenant le Français jusqu’à l’énorme projet de la Coupe du monde 2034 qui aura lieu en Arabie saoudite.

Bien évidemment, le salaire serait colossal pour celui qui possède l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du football. L’Arabie Saoudite a bien fait comprendre à Didier Deschamps qu’elle lui préparait un poste sur mesure pour faire entrer le football saoudien dans un autre univers, et se porter en candidat crédible à la victoire à la Coupe du monde organisée sur son sol dans 8 ans.

Nul doute que Didier Deschamps étudiera tout cela dans les prochains mois, maintenant que son avenir avec les Bleus est clair. Il y a peu de chances de voir le sélectionneur national commenter ces informations, mais comme prévu, il ne devrait pas manquer de projets pour la suite de sa carrière. Il trouvera toutefois difficilement plus rentable et ambitieux que celui de l’Arabie Saoudite, même s’il est aussi possible que l’ancien joueur de l’OM et de la Juventus Turin cherche une aventure en club pour se changer les idées après 13 ans avec une sélection.