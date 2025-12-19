ICONSPORT_280230_0081

Didier Deschamps reçoit une offre colossale

Equipe de France19 déc. , 9:20
parGuillaume Conte
2
Que va faire Didier Deschamps après la Coupe du monde ? Il va bientôt recevoir une offre incroyable de la part de l'Arabie Saoudite pour être le boss du football dans le Royaume du Golfe.
Sélectionneur de l’équipe de France jusqu’à cet été et la Coupe du monde, Didier Deschamps a prévenu tout le monde. Après quasiment 15 ans à la tête des Bleus, il ne compte pas arrêter le football une fois son contrat avec la FFF terminé. Reprendre un club est une forte possibilité, mais l’Arabie Saoudite le drague depuis plusieurs mois, et se fait désormais insistante.

Deschamps en patron jusqu'en 2034

La version suisse de Sky Sports lâche un scoop ce vendredi matin en révélant que le Royaume du Golfe avance pour convaincre « DD » de devenir le maitre du football en Arabie saoudite. Un poste de sélectionneur, mais aussi de patron de la formation, de la détection, des investissements sur le football et de l’organisation fédérale. Le tout sur une durée de huit ans, emmenant le Français jusqu’à l’énorme projet de la Coupe du monde 2034 qui aura lieu en Arabie saoudite. 
Bien évidemment, le salaire serait colossal pour celui qui possède l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du football. L’Arabie Saoudite a bien fait comprendre à Didier Deschamps qu’elle lui préparait un poste sur mesure pour faire entrer le football saoudien dans un autre univers, et se porter en candidat crédible à la victoire à la Coupe du monde organisée sur son sol dans 8 ans.
Nul doute que Didier Deschamps étudiera tout cela dans les prochains mois, maintenant que son avenir avec les Bleus est clair. Il y a peu de chances de voir le sélectionneur national commenter ces informations, mais comme prévu, il ne devrait pas manquer de projets pour la suite de sa carrière. Il trouvera toutefois difficilement plus rentable et ambitieux que celui de l’Arabie Saoudite, même s’il est aussi possible que l’ancien joueur de l’OM et de la Juventus Turin cherche une aventure en club pour se changer les idées après 13 ans avec une sélection.
2
Derniers commentaires

Le salaire d'Endrick, l'OL renonce

OUI ? MAIS LA FICELLE EST PEUT RTRE EN TRAIN DE LACHER .

Le PSG enrage, son mercato bouleversé

Trophee des champions 8Jan2025 Coupe France 24Mai 2025 LDC 31Mai2025 Championnat L1 2025 Supercoupe d Europe 13Aout 2025 Coupe Intercontinentale 2025 18Dec 2025 Ça fait 6 trophees, Mr Conte, rendons a Cesae ce qui appartient a Cesar ...^^

La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM

C’est exactement ce que fait chaque joueur dans tous les clubs du monde : se montrer , montrer toutes ses qualités pour accéder à de meilleurs clubs voir aux clubs les plus prestigieux. Il paraît évident que Greenwood a pour ambition d’etre acheter par un club dont le prestige est supérieur à celui de l’OM, et surtout un club qui paye mieux et qui aille encore plus loin en LDC. Rien de nouveau à l'horizon !!!

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Nous verrons a l ouverture du mercato qui veut partir ou non ^^

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Ce mercato va obliger l’OL à vendre un ou deux joueurs à forte valeur. A bon pourquoi? J aimerai avoir des arguments au lieu de balancer des phrases comme ca sans rien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

