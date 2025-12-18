Fabian Ruiz, le PSG hésite

Le PSG se pose des questions au sujet de Fabian Ruiz, moins en jambes cette saison. Sa prolongation, toujours bien engagée, n'est plus aussi certaine alors qu'une vente en fin de saison reste possible.

Grand artisan du sacre européen du PSG la saison dernière, Fabian Ruiz avait réussi un décollage spectaculaire. Après une première saison ratée à Paris, terminée sur le banc de touche, le milieu de terrain semblait trop flegmatique pour s’inscrire dans le jeu très énergivore de Luis Enrique. Mais grâce à sa science du jeu, sa qualité de passe et de gros efforts de sa part sur le plan physique, l’Espagnol est devenu un pion essentiel du PSG. Il compense, fait jouer les autres, arrive aussi à finir les actions et permet à Paris de toujours garder un certain équilibre.

Fabian Ruiz fatigué, la crainte du PSG

A 29 ans, la saison dernière à plus de 60 matchs disputés semble toutefois lui rester toujours dans les pattes. L’ancien du Napoli est moins fringuant et tire un peu la langue. Il n’a disputé que 11 matchs de Liga, multipliant les périodes avec du repos ou des petites blessures. Moins décisif, moins inspiré et moins présent dans le pressing, il a livré une participation moyenne contre Flamengo ce mercredi soir.

L’Equipe lui a collé un 4 sur 10, soulignant clairement un état de fatigue avancé du joueur espagnol. Inquiétant pour un joueur cadre de Luis Enrique, sur lequel l’entraineur parisien a aussi pas mal compté dans l’enchainement des matchs. De quoi remettre en cause sa prolongation, considérée comme très bien partie ces dernières semaines ?

C’est ce que pense le magazine spécialisé 4-4-2, pour qui le PSG se pose des questions avec un joueur sous contrat jusqu’en juin 2027. L’occasion de le vendre en fin de saison pour un montant intéressant fait réfléchir Paris, qui a bien avancé sur sa prolongation mais ne l’a pas gravé dans le marbre. L’idée aussi de s’engager sur le long terme avec un joueur qui pourrait avoir bien du mal physiquement fait en tout cas réfléchir les dirigeants parisiens. Luis Enrique est bien évidemment favorable à conserver l’international espagnol, parti pour disputer la Coupe du monde cet été avec la Roja.