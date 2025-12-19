ICONSPORT_279610_0064

Le salaire d'Endrick, l'OL renonce

OL19 déc. , 9:40
parNathan Hanini
2
En cette fin d’année 2025, l’Olympique Lyonnais a commencé son travail de renforcement de son effectif cet hiver. Outre Axel Disasi, le septuple champion de France a entamé les négociations avec le Real Madrid concernant Endrick. L’échange se porte sur un point particulier.  
Avec seulement 99 minutes jouées depuis le début de saison du côté du Real Madrid, Endrick a émis le souhait de quitter le club en prêt cet hiver pour gratter du temps de jeu. Le Brésilien de 19 ans a deux objectifs en tête. Premièrement se montrer auprès de Carlo Ancelotti dans l’optique de la Coupe du monde 2026. Et deuxièmement poursuivre son développement en tant que jeune joueur. Mais depuis le début de saison, Xabi Alonso se passe de ses services du côté de Valdebebas. Il y a quelques mois, l’Olympique Lyonnais est entré dans la danse pour signer l’ancien joueur de Palmeiras. Les négociations ont débuté cette semaine et un point est particulièrement scruté.

Le salaire, point principal de la discussion

Au sein du club de la capitale espagnole, Endrick touche environ 400 000 euros par mois selon le journal l’Equipe. Une somme que ne peut prendre en compte l’OL au vu d’une situation financière précaire. Pour rappel, le septuple champion de France est toujours encadré par la DNCG. Toujours selon le journal l’Equipe, les discussions concernant le prêt du Brésilien sont donc axées sur le pourcentage du salaire que l’OL pourra prendre au sein de sa masse salariale. Le quotidien sportif français précise tout de même que les deux clubs restent optimistes, mais les marges de manœuvre restent serrées. Les dirigeants rhodaniens ont en tout cas clairement fait savoir que c'était non pour prendre en charge 100 % du salaire de l'ancien de Palmeiras. 
Autre mauvaise nouvelle pour le club rhodanien, en cas d’accord avec le Real Madrid, Endrick ne pourra officiellement être prêté que le 1er janvier. Donc sauf cas exceptionnel, il ne sera pas disponible pour le choc face à Monaco deux jours plus tard pour la reprise du championnat. Cependant l’OL négocie avec le club merengue pour qu’Endrick arrive plus tôt dans l’hexagone afin de participer à la reprise avec Paulo Fonseca le 29 décembre prochain.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_280158_0530
PSG

PSG : Sérieuse blessure pour Safonov

ICONSPORT_263412_0107
OM

OM : Cet ancien chouchou de De Zerbi frappe à la porte

ICONSPORT_279926_0145
OL

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

ICONSPORT_279505_0290
OM

La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM

Fil Info

19 déc. , 13:15
PSG : Sérieuse blessure pour Safonov
19 déc. , 13:00
OM : Cet ancien chouchou de De Zerbi frappe à la porte
19 déc. , 12:40
OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs
19 déc. , 12:20
La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM
19 déc. , 12:00
Le PSG enrage, son mercato bouleversé
19 déc. , 11:40
Algérie : Abdelli fonce au Maroc, il va disputer la CAN
19 déc. , 11:20
Rennes rêve de Ligue des Champions
19 déc. , 11:00
OM : Les Anglais chassés de Marseille
19 déc. , 10:40
Nice tremble face à l'ASSE

Derniers commentaires

Le salaire d'Endrick, l'OL renonce

OUI ? MAIS LA FICELLE EST PEUT RTRE EN TRAIN DE LACHER .

Le PSG enrage, son mercato bouleversé

Trophee des champions 8Jan2025 Coupe France 24Mai 2025 LDC 31Mai2025 Championnat L1 2025 Supercoupe d Europe 13Aout 2025 Coupe Intercontinentale 2025 18Dec 2025 Ça fait 6 trophees, Mr Conte, rendons a Cesae ce qui appartient a Cesar ...^^

La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM

C’est exactement ce que fait chaque joueur dans tous les clubs du monde : se montrer , montrer toutes ses qualités pour accéder à de meilleurs clubs voir aux clubs les plus prestigieux. Il paraît évident que Greenwood a pour ambition d’etre acheter par un club dont le prestige est supérieur à celui de l’OM, et surtout un club qui paye mieux et qui aille encore plus loin en LDC. Rien de nouveau à l'horizon !!!

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Nous verrons a l ouverture du mercato qui veut partir ou non ^^

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Ce mercato va obliger l’OL à vendre un ou deux joueurs à forte valeur. A bon pourquoi? J aimerai avoir des arguments au lieu de balancer des phrases comme ca sans rien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading