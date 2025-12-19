Le salaire d'Endrick, l'OL renonce

En cette fin d’année 2025, l’Olympique Lyonnais a commencé son travail de renforcement de son effectif cet hiver. Outre Axel Disasi, le septuple champion de France a entamé les négociations avec le Real Madrid concernant Endrick. L’échange se porte sur un point particulier.

Avec seulement 99 minutes jouées depuis le début de saison du côté du Real Madrid, Endrick a émis le souhait de quitter le club en prêt cet hiver pour gratter du temps de jeu. Le Brésilien de 19 ans a deux objectifs en tête. Premièrement se montrer auprès de Carlo Ancelotti dans l’optique de la Coupe du monde 2026. Et deuxièmement poursuivre son développement en tant que jeune joueur. Mais depuis le début de saison, Xabi Alonso se passe de ses services du côté de Valdebebas. Il y a quelques mois, l’Olympique Lyonnais est entré dans la danse pour signer l’ancien joueur de Palmeiras. Les négociations ont débuté cette semaine et un point est particulièrement scruté.

Le salaire, point principal de la discussion

Au sein du club de la capitale espagnole, Endrick touche environ 400 000 euros par mois selon le journal l’Equipe. Une somme que ne peut prendre en compte l’OL au vu d’une situation financière précaire. Pour rappel, le septuple champion de France est toujours encadré par la DNCG. Toujours selon le journal l’Equipe, les discussions concernant le prêt du Brésilien sont donc axées sur le pourcentage du salaire que l’OL pourra prendre au sein de sa masse salariale. Le quotidien sportif français précise tout de même que les deux clubs restent optimistes, mais les marges de manœuvre restent serrées. Les dirigeants rhodaniens ont en tout cas clairement fait savoir que c'était non pour prendre en charge 100 % du salaire de l'ancien de Palmeiras.

Autre mauvaise nouvelle pour le club rhodanien, en cas d’accord avec le Real Madrid, Endrick ne pourra officiellement être prêté que le 1er janvier. Donc sauf cas exceptionnel, il ne sera pas disponible pour le choc face à Monaco deux jours plus tard pour la reprise du championnat. Cependant l’OL négocie avec le club merengue pour qu’Endrick arrive plus tôt dans l’hexagone afin de participer à la reprise avec Paulo Fonseca le 29 décembre prochain.