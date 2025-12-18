Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

L'été dernier, Franco Mastantuono mettait un gros vent au Paris Saint-Germain et privilégiait une signature au Real Madrid. Mais six mois plus tard, le milieu offensif argentin veut déjà partir pour trouver plus de temps de jeu ailleurs.

C'est une information qui a de quoi faire sourire les quelques supporters du Paris Saint-Germain qui lui en veulent encore d'avoir choisi de signer au Real Madrid plutôt que chez eux. L'été dernier, les Merengues remportaient la course haletante au dossier Franco Mastantuono (2007). Considéré comme le nouveau Messi en Argentine grâce à sa précocité phénoménale, son poste et son pied gauche soyeux, le natif d'Azul avait pourtant échangé avec Luis Enrique et était en contact avec le PSG - selon ses propres dires.

Dès son arrivée au Real Madrid, il a eu la chance de bénéficier d'une très grosse confiance de la part de Xabi Alonso, lui aussi fraichement arrivé. Sauf que depuis quelques semaines, son temps de jeu a été considérablement réduit du fait d'une blessure et de choix tactiques, ce qui le pousse à envisager d'aller voir ailleurs.

Mastantuono demande à partir

Est-ce que la marche du Real Madrid était trop haute pour Franco Mastantuono ? Avec seulement un but marqué en 14 matchs toutes compétitions confondues, le milieu offensif argentin patauge. Et pour se donner une chance de disputer la Coupe du monde en fin de saison, il envisage de quitter temporairement son club sous la forme d'un prêt, indique El Nacional. Le quotidien espagnol explique que l'ancien de River Plate n'est pas satisfait de son temps de jeu et veut jouer ailleurs lors de la deuxième moitié de saison pour assurer sa place avec l'Argentine aux yeux de Lionel Scaloni.

Cette décision ne repose absolument pas sur un manque de confiance ressenti par le joueur mais bel et bien sur un choix stratégique. Un prêt lui permettrait de progresser ailleurs, de s'assurer une place pour la Coupe du monde, puis de revenir plus fort au Real Madrid. Gagnant-gagnant. Peut-être aurait-il mieux fait de signer au PSG l'été dernier ?