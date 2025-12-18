Franco Mastantuono Real

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

PSG18 déc. , 20:00
parQuentin Mallet
3
L'été dernier, Franco Mastantuono mettait un gros vent au Paris Saint-Germain et privilégiait une signature au Real Madrid. Mais six mois plus tard, le milieu offensif argentin veut déjà partir pour trouver plus de temps de jeu ailleurs.
C'est une information qui a de quoi faire sourire les quelques supporters du Paris Saint-Germain qui lui en veulent encore d'avoir choisi de signer au Real Madrid plutôt que chez eux. L'été dernier, les Merengues remportaient la course haletante au dossier Franco Mastantuono (2007). Considéré comme le nouveau Messi en Argentine grâce à sa précocité phénoménale, son poste et son pied gauche soyeux, le natif d'Azul avait pourtant échangé avec Luis Enrique et était en contact avec le PSG - selon ses propres dires.
Dès son arrivée au Real Madrid, il a eu la chance de bénéficier d'une très grosse confiance de la part de Xabi Alonso, lui aussi fraichement arrivé. Sauf que depuis quelques semaines, son temps de jeu a été considérablement réduit du fait d'une blessure et de choix tactiques, ce qui le pousse à envisager d'aller voir ailleurs.

Mastantuono demande à partir

Est-ce que la marche du Real Madrid était trop haute pour Franco Mastantuono ? Avec seulement un but marqué en 14 matchs toutes compétitions confondues, le milieu offensif argentin patauge. Et pour se donner une chance de disputer la Coupe du monde en fin de saison, il envisage de quitter temporairement son club sous la forme d'un prêt, indique El Nacional. Le quotidien espagnol explique que l'ancien de River Plate n'est pas satisfait de son temps de jeu et veut jouer ailleurs lors de la deuxième moitié de saison pour assurer sa place avec l'Argentine aux yeux de Lionel Scaloni.

Lire aussi

Le PSG négocie le transfert de l'année 2027Le PSG négocie le transfert de l'année 2027
PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radicalPSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical
Cette décision ne repose absolument pas sur un manque de confiance ressenti par le joueur mais bel et bien sur un choix stratégique. Un prêt lui permettrait de progresser ailleurs, de s'assurer une place pour la Coupe du monde, puis de revenir plus fort au Real Madrid. Gagnant-gagnant. Peut-être aurait-il mieux fait de signer au PSG l'été dernier ?
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_280158_0396
PSG

Fabian Ruiz, le PSG hésite

ICONSPORT_243905_0083
FC Nantes

4 buts à l’OM, Nantes fonce sur le joker idéal

Rabiot Milan
Serie A

Serie A : Milan-Côme en Australie, le scandale confirmé

Stras
Europa Conference League

Strasbourg - Breidablik : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Fil Info

18 déc. , 21:20
Fabian Ruiz, le PSG hésite
18 déc. , 21:00
4 buts à l’OM, Nantes fonce sur le joker idéal
18 déc. , 20:30
Serie A : Milan-Côme en Australie, le scandale confirmé
18 déc. , 20:04
Strasbourg - Breidablik : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
18 déc. , 19:50
Le Maroc remporte la Coupe Arabe après une finale folle
18 déc. , 19:40
L’OM désigne sa meilleure recrue, c’est une surprise
18 déc. , 19:20
ASSE : C'est inévitable, l'énorme transfert arrive
18 déc. , 19:00
L'OL appelle un ancien du PSG !

Derniers commentaires

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

il est bidon ce joueur en plus, on va pas le pleurer...

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

Package avec Endrick 😅

Le PSG lâche une offre en or, Francfort vient tout gâcher

IL est encore en apprantissage, il va falloir qu'il remette les pieds sur terre sinon il partira rapidement.il n'imposera pas ses conditions au PSG

Encore un blessé pour le PSG !

C'est vrai qu'ils jouaient dur

Rodrygo au PSG, le Real fixe un prix canon

On attend encore et ils vont nous donner de l'argent pour le prendre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading