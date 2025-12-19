ICONSPORT_280158_0511

PSG : Safonov est trop cool, danger pour Luis Enrique

La guerre des goals est désormais annoncée au PSG, où Matvey Safonov a bouleversé toutes les certitudes ces dernières semaines. Luis Enrique est attendu au tournant.
Heureux d’avoir encore marqué l’histoire du Paris Saint-Germain mercredi à Doha avec le succès en Coupe Intercontinentale contre Flamengo, Luis Enrique n’a pas aimé certaines des questions qui lui ont été posées après le match. Celle d’un journaliste espagnol qui a oublié deux des trophées remportées par le PSG en cette année 2025 historique. Et celle sur la concurrence redevenue totale entre Matvey Safonov et Lucas Chevalier.

Tout a changé chez Safonov

Le gardien russe est sur un petit nuage depuis ses tirs au but détournés contre la formation brésilienne, et il est le nouveau héros inattendu du PSG. Titulaire lors des quatre derniers matchs, Safonov est plus rassurant qu’un Lucas Chevalier qui peinait à être décisif. La situation est beaucoup plus tendue que prévue, et outre le match de Coupe de France qui passe au second plan, Luis Enrique sera attendu sur sa décision concernant son gardien numéro 1 début janvier, notamment lors du Trophée des Champions contre l’OM.
Car si le Russe et le Français vont tout donner pour être le numéro 1 du poste, c’est bien évidemment Luis Enrique qui tranchera. Et selon Le Parisien, cette situation inattendue met « la pression » sur le technicien espagnol, qui peut difficilement écarter l’ancien joueur de Krasnodar sur le long terme après ses performances rassurantes pour la défense parisienne. Un constat effectué par Jérome Alonzo, ancien gardien de l’OM et du PSG. 

Chevalier, ce n’est pas Donnarumma

« Le premier critère, c’est le mérite, et Safonov sort d’une séquence exceptionnelle. Il mérite de rejouer après les vacances de Noël car il a apporté sportivement quelque chose que Chevalier n’a pas apporté. Il y a aussi l’impact que le Russe a eu sur le groupe, l’humeur qu’il diffuse. Je n’étais pas fan de Safonov mais quelque chose a changé. Il est super cool, super serein, sûr de sa force. On voit un mec capable de prendre en duel un Chevalier moyen. Il n’était pas invité dans le match face à Donnarumma mais contre Chevalier, il se sent capable. Il en a l’intime conviction, c’est ancré en lui », souligne Jérome Alonzo dans les colonnes du Parisien. 
Pour le consultant, Lucas Chevalier reste au-dessus de Matvey Safonov dans beaucoup de compartiments du jeu, mais il faut reconnaitre que le Russe a désormais le vent en poupe. Les prochaines décisions de Luis Enrique à ce sujet seront donc forcément scrutées de près.
M. Safonov

M. Safonov

RussiaRussie Âge 26 Gardien

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Derniers commentaires

Le salaire d'Endrick, l'OL renonce

OUI ? MAIS LA FICELLE EST PEUT RTRE EN TRAIN DE LACHER .

Le PSG enrage, son mercato bouleversé

Trophee des champions 8Jan2025 Coupe France 24Mai 2025 LDC 31Mai2025 Championnat L1 2025 Supercoupe d Europe 13Aout 2025 Coupe Intercontinentale 2025 18Dec 2025 Ça fait 6 trophees, Mr Conte, rendons a Cesae ce qui appartient a Cesar ...^^

La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM

C’est exactement ce que fait chaque joueur dans tous les clubs du monde : se montrer , montrer toutes ses qualités pour accéder à de meilleurs clubs voir aux clubs les plus prestigieux. Il paraît évident que Greenwood a pour ambition d’etre acheter par un club dont le prestige est supérieur à celui de l’OM, et surtout un club qui paye mieux et qui aille encore plus loin en LDC. Rien de nouveau à l'horizon !!!

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Nous verrons a l ouverture du mercato qui veut partir ou non ^^

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Ce mercato va obliger l’OL à vendre un ou deux joueurs à forte valeur. A bon pourquoi? J aimerai avoir des arguments au lieu de balancer des phrases comme ca sans rien

Loading