PSG : Safonov est trop cool, danger pour Luis Enrique

La guerre des goals est désormais annoncée au PSG, où Matvey Safonov a bouleversé toutes les certitudes ces dernières semaines. Luis Enrique est attendu au tournant.

Heureux d’avoir encore marqué l’histoire du Paris Saint-Germain mercredi à Doha avec le succès en Coupe Intercontinentale contre Flamengo, Luis Enrique n’a pas aimé certaines des questions qui lui ont été posées après le match. Celle d’un journaliste espagnol qui a oublié deux des trophées remportées par le PSG en cette année 2025 historique. Et celle sur la concurrence redevenue totale entre Matvey Safonov et Lucas Chevalier.

Tout a changé chez Safonov

Le gardien russe est sur un petit nuage depuis ses tirs au but détournés contre la formation brésilienne, et il est le nouveau héros inattendu du PSG. Titulaire lors des quatre derniers matchs, Safonov est plus rassurant qu’un Lucas Chevalier qui peinait à être décisif. La situation est beaucoup plus tendue que prévue, et outre le match de Coupe de France qui passe au second plan, Luis Enrique sera attendu sur sa décision concernant son gardien numéro 1 début janvier, notamment lors du Trophée des Champions contre l’OM.

Car si le Russe et le Français vont tout donner pour être le numéro 1 du poste, c’est bien évidemment Luis Enrique qui tranchera. Et selon Le Parisien, cette situation inattendue met « la pression » sur le technicien espagnol, qui peut difficilement écarter l’ancien joueur de Krasnodar sur le long terme après ses performances rassurantes pour la défense parisienne. Un constat effectué par Jérome Alonzo, ancien gardien de l’OM et du PSG.

Chevalier, ce n’est pas Donnarumma

« Le premier critère, c’est le mérite, et Safonov sort d’une séquence exceptionnelle. Il mérite de rejouer après les vacances de Noël car il a apporté sportivement quelque chose que Chevalier n’a pas apporté. Il y a aussi l’impact que le Russe a eu sur le groupe, l’humeur qu’il diffuse. Je n’étais pas fan de Safonov mais quelque chose a changé. Il est super cool, super serein, sûr de sa force. On voit un mec capable de prendre en duel un Chevalier moyen. Il n’était pas invité dans le match face à Donnarumma mais contre Chevalier, il se sent capable. Il en a l’intime conviction, c’est ancré en lui », souligne Jérome Alonzo dans les colonnes du Parisien.

Pour le consultant, Lucas Chevalier reste au-dessus de Matvey Safonov dans beaucoup de compartiments du jeu, mais il faut reconnaitre que le Russe a désormais le vent en poupe. Les prochaines décisions de Luis Enrique à ce sujet seront donc forcément scrutées de près.