Indice UEFA : Strasbourg régale, la France double le Portugal

Coupe d'Europe19 déc. , 7:30
parGuillaume Conte
La belle performance de Strasbourg en Conférence League donne un sacré coup de boost au football français à l'indice UEFA.
Ce jeudi soir permettait à la Conférence League de livrer son verdict en ce qui concerne sa phase de poule. Dans cette compétition la moins relevée sur le plan européen, les points valent presque autant et cela permet à certains pays de très bien s’en tirer. C’est le cas de la Pologne et de Chypre notamment, qui sont désormais dans le Top5 de cette saison grâce à la performance de leurs clubs dans cette épreuve.

Strasbourg et le joli bonus pour la France

Concernant la France, Strasbourg fait quasiment carton plein. Dans un match largement dominé, les Alsaciens ont largement dominé les Islandais de Breidablik, même si la différence s’est faite sur la fin. Résultat, le Racing termine premier de ce classement avec 5 victoires et 1 nul sur 6 matchs. Ce très bon résultat permet au club de Liam Rosenior de récupérer 1,5 point de bonus supplémentaire.
Et grâce à cela, la France passe devant le Portugal pour la première fois de cette saison européenne. Les clubs lusitaniens étaient partis très forts cette saison, mais en Conférence League, ils n’ont aucune formation en course, Santa Clara s’étant fait éliminer en barrages. Sur cette seule soirée de jeudi, le Portugal perd trois places, passant de la 5e à la 8e place.
Néanmoins, la France demeure 7e sur le classement de cette saison. Car si elle a dépassé le Portugal, elle s’est faite repasser devant par Chypre, qui qualifie deux de ses clubs et fait un carton plein. Le pays insulaire en profite même pour doubler l’Espagne et l’Italie, grâce aux bonus et au fait qu’il n’a que quatre clubs engagés cette saison, ce qui lui fait marquer de gros points à chaque journée.
Un classement très aléatoire donc puisque l’Angleterre, qui était première, a vu la Pologne lui passer devant, puisque le pays de l’Est a qualifié trois de ses quatre clubs pour la suite. La Pologne explose déjà son record de points, et se retrouve même 11e au classement sur les cinq dernières saisons, s’ouvrant les portes directes de la Ligue des Champions pour son futur champion.

