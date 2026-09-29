Portugal : Déçu, Cristiano Ronaldo rentre à l’hôtel

Sans dévoiler la raison, Cristiano Ronaldo n'a pas participé à l'entrainement du Portugal avant le match face au Danemark. Il a rejoint l'hôtel de son équipe avant tout le monde, pour des questions d'infrastructures.

Vexé de ne pas être entré en jeu lors du dernier match du Portugal contre la Norvège, après avoir été transparent contre le Pays de Galles quelques jours plus tôt, Cristiano Ronaldo va probablement avoir une chance de se racheter contre le Danemark ce jeudi.

CR7 ne trouve pas son bonheur au stade de Malmö

La superstar lusitanienne a toutefois connu une petite mésaventure ce mardi, rapporte A Bola. En effet, CR7 n’était pas présent à l’entrainement collectif, malgré son déplacement au stade de Malmö qui accueille sa sélection. Il avait pourtant fait le déplacement et avait reconnu le terrain 30 minutes avant la séance. Mais alors que certains joueurs se préparaient et prenaient la direction du terrain, Cristiano Ronaldo a été vu en grandes discussions avec le sélectionneur Jorge Jesus.

Dans la foulée, le joueur d’Al-Nassr a rebroussé chemin et a pris la direction de l’hôtel où séjourne le Portugal. Pas de problème majeur toutefois, la presse portugaise a donné l’explication. Cristiano Ronaldo avait prévu de simplement s’entretenir en salle, ne jugeant pas utile de faire la séance sur le terrain pour se ménager. Mais le stade ne comportait pas de salle de musculation avec les exercices qu’il souhaitait faire, et CR7 a donc pris la direction de l’hôtel, qui avait les équipements adéquats.

Son retour à l’hôtel est donc expliqué, même si la fédération portugais n’a pas voulu commenter pourquoi l’ancienne star de Manchester United et du Real Madrid n’a pas pris part à la séance collective. En tout cas, CR7 a rapidement démenti tout problème sur ses réseaux sociaux, envoyant un message avec sa photo, un drapeau du Portugal et un coeur, histoire de faire comprendre qu’il n’y avait pas de problème majeur.