Le PSG perd Mayulu avec les Espoirs

Même pas envie de se battre pour pas finir en D2 du côté des Marseillais. Club à l'agonie
6 mois ? J’aurais pensé carrière terminée, qu’est-ce que vous saoulez sur ce site !!! 😏
tu sais tout toi ! tu dois meme etre journalsite pour toujours tout savoir ce qu il se passe en coulisse ou dans les tetes
mdrr tu m etonnes. d ailleurs qd on voit meme la fervuer des supporter que je connais, c est clair que la plupart n ont aucune saveur.... certainement qu ils se rendent enfin compte qu il n y avait aucun lvl..... mais bon j m en tape royalement. t es tellement un gentil garçon. ils doivent bien t aimer en virage toi
nannnn dingue on l a pas venu venir celle là! Nasser sera bien peinard, l autre suce teub sera a genoux à toutes les reunions. GG
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🚨 Senny Mayulu est sorti sur blessure avec les Espoirs ! ❌🤕