Le PSG perd Mayulu avec les Espoirs

FPF : Après Manchester City, au tour du PSG ?

mdrr tu m etonnes. d ailleurs qd on voit meme la fervuer des supporter que je connais, c est clair que la plupart n ont aucune saveur.... certainement qu ils se rendent enfin compte qu il n y avait aucun lvl..... mais bon j m en tape royalement. t es tellement un gentil garçon. ils doivent bien t aimer en virage toi