Ballon d'Or : Lamine Yamal sacré, c'est la tendance

L’identité du Ballon d’Or 2026 sera révélée le 26 octobre prochain à Londres. Kylian Mbappé en rêve, mais la tendance est plutôt à un sacre de Lamine Yamal selon certains échos.

Qui sera le prochain Ballon d’Or ? Rarement, cette distinction a été autant disputée et indécise. Plusieurs joueurs ont de sérieux arguments pour rafler la mise, de Kylian Mbappé à Ousmane Dembélé en passant par Khvicha Kvaratskhelia, Rodri ou encore Harry Kane. Un nom revient finalement assez peu sur le devant de la scène malgré son sacre mondial avec l’Espagne, celui de Lamine Yamal. L’ailier du FC Barcelone , titulaire indiscutable de la Roja cet été aux Etats-Unis, n’a pas crevé l’écran.

Individuellement, ses prestations ont globalement déçu. Néanmoins, sa saison 2025-2026 exceptionnelle avec Barcelone et son début d’exercice 2026-2027 « brûlent la rétine », pour reprendre l’expression couramment utilisée par Kylian Mbappé. Au point d’en faire le grand favori ? C’est ce que pense Yassin Nfaoui. Le journaliste de Téléfoot a fait une apparition dans l’émission espagnole El Chiringuito et durant son passage, il a révélé que Lamine Yamal est « le grand favori » pour gagner le Ballon d’Or actuellement.

Lamine Yamal, le « grand favori » ?

La tendance serait effectivement à un sacre de l’international espagnol de 21 ans, qui déjouerait une partie des pronostics en l’emportant devant Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou Harry Kane. Il reste encore un mois à attendre pour connaître l’identité du grand vainqueur, mais voir Lamine Yamal soulever le Ballon d’Or à Londres le 26 octobre prochain serait une vraie surprise pour de nombreux observateurs. Reste que sur la saison 2025-2026, la pépite du Barça a gagné la Liga et la Coupe du monde, ce qui en fait de facto un prétendant sérieux pour soulever le Ballon d’Or. Ce que n’ont visiblement pas oublié de nombreux votants.