EdF : Mbappé out 6 mois, la France a évité le drame

Sorti à l’heure de jeu contre la Turquie vendredi dernier, Kylian Mbappé souffre d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche. L’attaquant du Real Madrid a évité le pire.

Auteur du but décisif en faveur de l’équipe de France contre la Turquie vendredi dernier, Kylian Mbappé s’est malheureusement blessé sur sa frappe . A tel point que l’attaquant du Real Madrid a été contraint de sortir, puis de quitter le rassemblement des Bleus. Une grosse blessure était redoutée par Zinedine Zidane dès le coup de sifflet final. Mbappé souffre finalement d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche qui l’éloignera des terrains à peine deux semaines.

Un grand ouf de soulagement pour le Real Madrid alors que se profile un Clasico contre Barcelone, auquel Kylian Mbappé pourra logiquement participer. En revanche, la situation aurait pu être bien plus dramatique pour le capitaine français selon le journal AS qui révèle que s’il avait joué quelques minutes avec cette blessure, vendredi dernier en Turquie, Kylian Mbappé aurait pris « un risque élevé de subir une très grave blessure susceptible de compromettre sa saison » avec une indisponibilité qui aurait alors pu s’étendre à six mois.

Le Real Madrid a même redouté une opération pour l’ancien buteur de l’AS Monaco et du Paris Saint-Germain. Le staff médical de l’équipe de France a donc fait de l’excellent travail vendredi dernier en Turquie en constatant rapidement que Mbappé était blessé et qu’il devait sortir au plus vite pour ne pas aggraver sa blessure. Un bon point de plus pour le staff de Zinedine Zidane que le Real Madrid saura apprécier puisque le club de la Casa Blanca aurait pu être privé de son meilleur buteur plus longtemps.

Ces derniers jours, la presse espagnole confiait que la direction madrilène n’était toutefois pas satisfaite à 100% de la gestion de Mbappé par Zidane car le club espagnol aurait préféré que l’attaquant de 27 ans ne joue pas en Turquie en raison d’une alerte déjà présente au genou avant le match.