Manchester United a besoin d'un gros coup de pouce du PSG

Manchester United souhaite renforcer son attaque dans les mois à venir et vise Kenan Yildiz. Mais pour s’offrir la pépite turque de la Juventus Turin, MU doit vendre Marcus Rashford, dont le nom est cité… au PSG.

Les semaines passent et se ressemblent pour Manchester United , englué dans une crise qui paraît sans fin. Les Red Devils ont pourtant été très actifs cet été sur le marché des transferts, renforçant notamment leur secteur offensif avec les signatures de Benjamin Sesko (75 millions d’euros), de Bryan Mbeumo (75 millions d’euros) ou encore de Matheus Cunha (73 millions d’euros). Des achats à prix d’or qui ne suffisent pas à relancer l’équipe de Ruben Amorim, 14e de Premier League en cette fin du mois de septembre. Des performances inquiétantes qui poussent la direction mancunienne à envisager de nouveaux transferts dans le secteur offensif pour le mois de janvier ainsi que pour l’été prochain.

Selon le site Fichajes, la nouvelle priorité des Red Devils se nomme Kenan Yildiz, titulaire indiscutable à la Juventus Turin où il cumule déjà 1 but et 3 passes décisives en 5 matchs cette saison. Reste que l’international turc a lui aussi une valeur marchande très élevée puisque la Vieille Dame ne s’en séparera pas pour moins de 80 millions d’euros. C’est là que le PSG doit entrer en jeu pour aider Manchester United selon nos confrères espagnols, qui affirment que le club anglais compte sur une vente XXL de Marcus Rashford pour finaliser la signature de Kenan Yildiz.

Fichajes affirme que le PSG suit de près les performances de l’attaquant anglais, prêté au FC Barcelone depuis le début de la saison. Avec 2 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues sous le maillot du Barça, Rashford est en forme et Paris ne s’interdit pas de le recruter la saison prochaine pour étoffer son secteur offensif. Reste à voir si de son côté, Marcus Rashford souhaitera entendre parler d’un potentiel transfert au PSG alors que l’Anglais a clairement affiché sa volonté de poursuivre sa carrière à Barcelone. Du côté de Manchester United, on priorise clairement un potentiel transfert à Paris, un club susceptible d’être bien plus généreux que le Barça, dont les finances ne permettent pas de faire de folie pour recruter l’Anglais de 27 ans.