Vinicius menace le Real de signer au PSG

Vinicius et le Real Madrid ne trouvent pas d'accord pour une prolongation, et la tendance à un départ augmente. Le joueur assure que le PSG et d'autres clubs le courtisent.

Une prolongation en attente depuis désormais un an et demi, ce n’est jamais bon signe. Vinicius Juniors, qui assurait encore il y a peu que le Real Madrid était sa maison et qu’il se voyait y faire toute sa carrière, n’a toujours pas trouvé d’accord avec Florentino Pérez pour signer un nouveau contrat. Et son statut est aussi en train de changer, car Xabi Alonso n’a pas hésité à le mettre remplaçant pour le premier match de la saison en Ligue des Champions. S’il y a encore un peu de temps pour aviser, car le Brésilien est sous contrat jusqu’en juin 2027, la situation se tend clairement à Madrid.

Car ce dossier n’avance pas, tout simplement parce que Vinicius Junior souhaite avoir le plus gros salaire du club. Si cela pouvait se discuter à l’arrivée de Kylian Mbappé quand il venait d’emmener le Real Madrid vers une nouvelle victoire en Ligue des Champions en 2023-2024, il a désormais perdu de son influence et le Français est le grand leader de l’équipe merengue. Malgré cela, selon Don Balon, l’ancien de Flamengo réclame 30 millions d’euros pour devenir le joueur le mieux payé de l’effectif.

Florentino Pérez, qui n’est pas du genre à tergiverser y compris avec ses stars, lui a proposé 20 millions d’euros par an, histoire qu’il reste sous les émoluments de Kylian Mbappé. Et finalement, il y a une seule chose sur laquelle tout le monde est d’accord, c’est que l’aventure pourrait se terminer en juin 2026 si rien n’évoluait. Le Brésilien est prêt à étudier les autres offres, et assure avoir des contacts avec quatre clubs : Arsenal, Chelsea, Liverpool et le PSG . Des menaces qui ne sont pas du genre à perturber Florentino Pérez. Surtout qu’en ce moment, vu le niveau inégal affiché par le Brésilien, perdre Vinicius Junior n’est plus vu comme une très mauvaise nouvelle.

V. Júnior Brésil • Âge 25 • Attaquant Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 7 Buts 3 Passes décisives 4 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

La Premier League sera certainement au rendez-vous si l’ailier devait changer d’air, et le PSG a toujours beaucoup apprécié son profil. Mais c’était plus un souhait de Nasser Al-Khelaïfi dans le Paris de l’ancien temps. Avec désormais Luis Campos et Luis Enrique aux commandes, la musique est différente et si le club de la capitale a inévitablement besoin de renforts offensifs, faire venir des joueurs individualistes et avec des énormes égos n’est plus considéré comme une priorité.