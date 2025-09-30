ICONSPORT_272051_0023

Vinicius menace le Real de signer au PSG

PSG30 sept. , 8:40
parGuillaume Conte
3
Vinicius et le Real Madrid ne trouvent pas d'accord pour une prolongation, et la tendance à un départ augmente. Le joueur assure que le PSG et d'autres clubs le courtisent. 
Une prolongation en attente depuis désormais un an et demi, ce n’est jamais bon signe. Vinicius Juniors, qui assurait encore il y a peu que le Real Madrid était sa maison et qu’il se voyait y faire toute sa carrière, n’a toujours pas trouvé d’accord avec Florentino Pérez pour signer un nouveau contrat. Et son statut est aussi en train de changer, car Xabi Alonso n’a pas hésité à le mettre remplaçant pour le premier match de la saison en Ligue des Champions. S’il y a encore un peu de temps pour aviser, car le Brésilien est sous contrat jusqu’en juin 2027, la situation se tend clairement à Madrid. 
Car ce dossier n’avance pas, tout simplement parce que Vinicius Junior souhaite avoir le plus gros salaire du club. Si cela pouvait se discuter à l’arrivée de Kylian Mbappé quand il venait d’emmener le Real Madrid vers une nouvelle victoire en Ligue des Champions en 2023-2024, il a désormais perdu de son influence et le Français est le grand leader de l’équipe merengue. Malgré cela, selon Don Balon, l’ancien de Flamengo réclame 30 millions d’euros pour devenir le joueur le mieux payé de l’effectif. 
Florentino Pérez, qui n’est pas du genre à tergiverser y compris avec ses stars, lui a proposé 20 millions d’euros par an, histoire qu’il reste sous les émoluments de Kylian Mbappé. Et finalement, il y a une seule chose sur laquelle tout le monde est d’accord, c’est que l’aventure pourrait se terminer en juin 2026 si rien n’évoluait. Le Brésilien est prêt à étudier les autres offres, et assure avoir des contacts avec quatre clubs : Arsenal, Chelsea, Liverpool et le PSG. Des menaces qui ne sont pas du genre à perturber Florentino Pérez. Surtout qu’en ce moment, vu le niveau inégal affiché par le Brésilien, perdre Vinicius Junior n’est plus vu comme une très mauvaise nouvelle. 
V. Júnior

V. Júnior

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs7
Buts3
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
La Premier League sera certainement au rendez-vous si l’ailier devait changer d’air, et le PSG a toujours beaucoup apprécié son profil. Mais c’était plus un souhait de Nasser Al-Khelaïfi dans le Paris de l’ancien temps. Avec désormais Luis Campos et Luis Enrique aux commandes, la musique est différente et si le club de la capitale a inévitablement besoin de renforts offensifs, faire venir des joueurs individualistes et avec des énormes égos n’est plus considéré comme une priorité. 
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_272230_0623
Rennes

Habib Beye menacé, le choix fort de Rennes

ICONSPORT_271946_0496
TV

OM-Ajax : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match

ICONSPORT_271946_0486
OM

Le groupe de l’OM face à l’Ajax

om 5 joueurs ecartes pour la c1 dont une surprise de zerbi 9 398368
OM

OM : De Zerbi n'a plus d'excuse

Fil Info

10:30
Habib Beye menacé, le choix fort de Rennes
10:20
OM-Ajax : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match
10:01
Le groupe de l’OM face à l’Ajax
10:00
OM : De Zerbi n'a plus d'excuse
9:40
Haaland a choisi son prochain club, Guardiola abdique
9:20
OL : Les stats totalement folles de Tyler Morton
9:00
Modric en pré-retraite à Milan, Rabiot est choqué
8:20
Zéro match en pro, ça sent la grosse vente pour l’OM
8:00
L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

Derniers commentaires

OL : Les stats totalement folles de Tyler Morton

Cela faisait trèèèès longtemps qu'on avait pas eu un milieu de ce niveau la à Lyon

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

Ils ont réussi a pété le site, du moins les discussions.

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

Comme ton commentaire, c'est de la merde...

OL : Les stats totalement folles de Tyler Morton

Pour ekitike je peux dire la même chose aussi

OL : Les stats totalement folles de Tyler Morton

Après a Liverpool on lui demander de faire oublier gerrard, c étais un lourd fardeau a porter pour morton

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading