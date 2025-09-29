MU tente un coup époustouflant à 57 ME à Madrid

A la recherche d’un milieu défensif pour compenser le départ à venir de Casemiro en fin de saison, Manchester United se verrait bien tenter un gros coup du côté de l’Atlético de Madrid.

En crise de résultats, Manchester United a pourtant investi en masse lors du dernier mercato pour tenter de redevenir un cador de la Premier League. C’est pour l’instant raté avec une terrible 14e place après la défaite à Brentford ce samedi (3-1). Les Red Devils seront peut-être contraints d’être de nouveau actifs en janvier prochain afin de renforcer l’équipe. Le recrutement d’un milieu de terrain est notamment au coeur des débats en interne alors que le contrat de Casemiro expire en juin prochain.

D’après les informations de l’Express, Manchester United a déjà identifié sa cible prioritaire dans ce secteur de jeu. Il s’agit de Conor Gallagher, ancien de Chelsea et de Crystal Palace, qui a perdu sa place de titulaire à l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros ont payé 42 millions d’euros aux Blues pour le recruter il y a un an, mais l’international anglais est à la peine sous les ordres de Diego Simeone. Rarement titulaire en Liga, il fait d’un retour en Angleterre une priorité pour relancer sa carrière.

Un transfert dès janvier n’est pas à exclure, Conor Gallagher souhaitant retrouver du temps de jeu au plus vite afin de ne pas tuer ses chances de disputer la Coupe du monde 2026 avec les Three Lions. Si Gallagher priorise un retour à Londres, la piste menant à Manchester United n’est pas à exclure. L’Atlético n’est pas opposé à un départ de son joueur de 25 ans, à condition de rentrer dans les clous financièrement. La somme de 57 millions d’euros est évoquée par le média britannique pour un potentiel transfert du milieu de terrain madrilène. Reste maintenant à savoir si Manchester United, dont les résultats sont plus inquiétants que jamais, cédera à la panique avec un tel transfert dès le mois de janvier.