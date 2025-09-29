ICONSPORT_240566_0010
Conor Gallagher et Federico Valverde

MU tente un coup époustouflant à 57 ME à Madrid

Mercato29 sept. , 15:30
parCorentin Facy
0
A la recherche d’un milieu défensif pour compenser le départ à venir de Casemiro en fin de saison, Manchester United se verrait bien tenter un gros coup du côté de l’Atlético de Madrid.
En crise de résultats, Manchester United a pourtant investi en masse lors du dernier mercato pour tenter de redevenir un cador de la Premier League. C’est pour l’instant raté avec une terrible 14e place après la défaite à Brentford ce samedi (3-1). Les Red Devils seront peut-être contraints d’être de nouveau actifs en janvier prochain afin de renforcer l’équipe. Le recrutement d’un milieu de terrain est notamment au coeur des débats en interne alors que le contrat de Casemiro expire en juin prochain.
D’après les informations de l’Express, Manchester United a déjà identifié sa cible prioritaire dans ce secteur de jeu. Il s’agit de Conor Gallagher, ancien de Chelsea et de Crystal Palace, qui a perdu sa place de titulaire à l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros ont payé 42 millions d’euros aux Blues pour le recruter il y a un an, mais l’international anglais est à la peine sous les ordres de Diego Simeone. Rarement titulaire en Liga, il fait d’un retour en Angleterre une priorité pour relancer sa carrière.

Lire aussi

PL : Brentford bat Manchester United, Ruben Amorim menacéPL : Brentford bat Manchester United, Ruben Amorim menacé
MU : Une légende anglaise met Amorim à la porteMU : Une légende anglaise met Amorim à la porte
Un transfert dès janvier n’est pas à exclure, Conor Gallagher souhaitant retrouver du temps de jeu au plus vite afin de ne pas tuer ses chances de disputer la Coupe du monde 2026 avec les Three Lions. Si Gallagher priorise un retour à Londres, la piste menant à Manchester United n’est pas à exclure. L’Atlético n’est pas opposé à un départ de son joueur de 25 ans, à condition de rentrer dans les clous financièrement. La somme de 57 millions d’euros est évoquée par le média britannique pour un potentiel transfert du milieu de terrain madrilène. Reste maintenant à savoir si Manchester United, dont les résultats sont plus inquiétants que jamais, cédera à la panique avec un tel transfert dès le mois de janvier. 
0
Articles Recommandés
Tessmann OL
OL

L'OL envoyé en Ligue des champions, c'est confirmé

ICONSPORT_270916_0065
OM

OM : Balerdi incertain contre l'Ajax Amsterdam

ICONSPORT_271025_0316
PSG

Hécatombe au PSG, les joueurs sont fous de joie

ICONSPORT_265806_0089
FC Nantes

Nantes : Plus de peur que de mal pour Lepenant

Fil Info

18:10
L'OL envoyé en Ligue des champions, c'est confirmé
17:50
OM : Balerdi incertain contre l'Ajax Amsterdam
17:30
Hécatombe au PSG, les joueurs sont fous de joie
17:10
Nantes : Plus de peur que de mal pour Lepenant
17:00
L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline
16:40
L1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à Lyon
16:10
Lens : Thauvin fait une annonce à Didier Deschamps
15:50
L'OM va recruter Corinne Diacre
15:00
L’OM victime d’un « braquage absolu » à 7 ME

Derniers commentaires

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Depuis quand Aguerd c est rouge 😂 C est le 1er jaune donné par l arbitre né à 30Km de Lyon qui est un scandale Ensuite quel moyen ? Tu nous a pris pour le PSG ou quoi ? On vend bien aussi et nos dirigeants sont tres professionnel

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

On en reparlera en fin de saison, pecno

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Ben sur ce match tu n'avais qu'a regarder que Strasbourg jouer et pas l'OM, trou du cul !

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

la sortie d Emegah a été préjudiciable à Strasbourg

Un nouvel attaquant au PSG pour affronter le Barça ?

Si cela se confirme, je validerais totalement cette idée, d'autant que l'international portugais est un attaquant de formation !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading