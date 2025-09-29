edf michael oliver designe contre le portugal la france a peur iconsport 233316 0264 377986

Un arbitre pro-Real contre le PSG, Barcelone est inquiet

PSG29 sept. , 14:30
parEric Bethsy
Avant le match de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain mercredi à Montjuïc, l’UEFA a désigné l’arbitre en charge de la rencontre. Il s’agira de l’Anglais Michael Oliver dont la presse catalane se méfie à cause d’un fait de jeu favorable au Real Madrid il y a quelques années.
L’UEFA a choisi deux Anglais pour diriger les matchs de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette semaine. Alors qu’Anthony Taylor a été désigné pour la rencontre entre les Marseillais et l’Ajax Amsterdam mardi au Vélodrome, c’est Michael Oliver qui s’occupera du choc opposant le FC Barcelone aux Parisiens le lendemain à Montjuïc. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour le champion d’Europe qui a croisé cet officiel à deux reprises la saison dernière, avec deux larges succès à la clé.

Les hommes de Luis Enrique, loin d’être dans leur meilleure forme à ce moment, avaient nettement battu Salzbourg (3-0) en phase de ligue, avant de corriger le Stade Brestois (7-0) en barrage retour. Au total, Michael Oliver a dirigé le Paris Saint-Germain à cinq reprises durant sa carrière, pour une seule défaite des Parisiens, c’était lors d’un huitième de finale aller contre le Bayern Munich (1-0) en 2023. De son côté, le Barça a connu une victoire, deux matchs nuls et une défaite avec le Britannique au sifflet.
Un bilan équilibré qui n’inquiète pas la presse catalane. En revanche, nos confrères de Mundo Deportivo se souviennent que Michael Oliver avait sauvé le rival du Barça en 2018. Vainqueur de son quart de finale aller à Turin (0-3), le Real Madrid était mené 0-3 par la Juventus au retour, jusqu’à la dernière minute du temps additionnel et le penalty litigieux accordé à Lucas Vazquez pour une faute d’un certain Medhi Benatia. Cristiano Ronaldo se chargeait du penalty et évitait au Real une prolongation périlleuse. Il n’en fallait pas plus pour alerter les médias de Barcelone.
0
Derniers commentaires

Un problème Merah à l'OL ?

C'est un excellent joueur mais qui reste très jeune et ne devrait pas avoir autant de temps de jeu si on etait pas dans ce contexte. Il tourne devant avec Tolisso, et Karadoc donc pas evident pour un n°10. Mais il cours énormément. dans les trois meilleurs avaleurs de Km à chacun de nos matchs de championnat. Ça lui donne de l'expérience et c'est tant mieux. Bluffé par sa maturité et également celle de De Carvalho

OM : Nantes en larmes, Longoria prend sa revanche

C'est un peu dommage, il aurait pu discuter .... en débutant a 50M !

Benzema abandonné 100 millions, José Mourinho le vaut bien

Un petit retour à l'OL en Janvier serait parfait.

Rennes : Beye prend une décision radicale et s’explique

Rongier a manqué à son équipe c'est une évidence .

L'OL a un énorme défaut, il fait gagner Lyon

On compense par un très bon collectif. Je nous trouve très serein dans les ressortie de balle et l'utilisation du ballon. Ça faisait longtemps qu'on avait pas vu l'OL jouer aussi bien.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

