Un arbitre pro-Real contre le PSG, Barcelone est inquiet

Avant le match de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain mercredi à Montjuïc, l’UEFA a désigné l’arbitre en charge de la rencontre. Il s’agira de l’Anglais Michael Oliver dont la presse catalane se méfie à cause d’un fait de jeu favorable au Real Madrid il y a quelques années.

L’UEFA a choisi deux Anglais pour diriger les matchs de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette semaine. Alors qu’Anthony Taylor a été désigné pour la rencontre entre les Marseillais et l’Ajax Amsterdam mardi au Vélodrome, c’est Michael Oliver qui s’occupera du choc opposant le FC Barcelone aux Parisiens le lendemain à Montjuïc. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour le champion d’Europe qui a croisé cet officiel à deux reprises la saison dernière, avec deux larges succès à la clé.

Les hommes de Luis Enrique, loin d’être dans leur meilleure forme à ce moment, avaient nettement battu Salzbourg (3-0) en phase de ligue, avant de corriger le Stade Brestois (7-0) en barrage retour. Au total, Michael Oliver a dirigé le Paris Saint-Germain à cinq reprises durant sa carrière, pour une seule défaite des Parisiens, c’était lors d’un huitième de finale aller contre le Bayern Munich (1-0) en 2023. De son côté, le Barça a connu une victoire, deux matchs nuls et une défaite avec le Britannique au sifflet.

Un bilan équilibré qui n’inquiète pas la presse catalane. En revanche, nos confrères de Mundo Deportivo se souviennent que Michael Oliver avait sauvé le rival du Barça en 2018. Vainqueur de son quart de finale aller à Turin (0-3), le Real Madrid était mené 0-3 par la Juventus au retour, jusqu’à la dernière minute du temps additionnel et le penalty litigieux accordé à Lucas Vazquez pour une faute d’un certain Medhi Benatia. Cristiano Ronaldo se chargeait du penalty et évitait au Real une prolongation périlleuse. Il n’en fallait pas plus pour alerter les médias de Barcelone.