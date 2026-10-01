Maltraité au PSG, Galtier a pris son pied

Maltraité au PSG, Galtier a pris son pied

PSG
parHadrien Rivayrand
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Avant que Luis Enrique ne reprenne les rênes du PSG, Christophe Galtier était aux commandes de l'équipe. L'ancien entraîneur de l'ASSE n'aura finalement passé qu'une saison dans la capitale et n'aura pas vraiment marqué les esprits.
Alors que le PSG enchaînait les désillusions et peinait à construire un collectif solide, Christophe Galtier a pris les rênes de l'équipe. Le club de la capitale souhaitait apporter davantage de sérénité à son vestiaire avec un entraîneur qui connaissait bien la Ligue 1 et savait gérer les fortes personnalités du championnat. Mais voilà, l'expérience Galtier au PSG aura tourné court.
L'ancien entraîneur de l'ASSE aura obtenu des résultats assez moyens et n'aura jamais vraiment réussi à trouver la bonne formule, malgré un effectif composé de grandes stars comme Kylian Mbappé, Neymar Jr, Leo Messi ou encore Marco Verratti. Malgré les conditions ternes de son départ, Galtier ne garde visiblement pas d'amertume envers le Paris Saint-Germain.

Galtier n'en veut pas au PSG

Lors d'un entretien accordé au Parisien, le désormais entraîneur de NEOM en Arabie saoudite s'est en effet montré beau joueur : « C’était une belle expérience. Il y a une phrase qui est à la mode aujourd’hui : je n’ai jamais imaginé que j’allais être l’élu.
J’ai eu une carrière honorable de joueur, j’ai débuté comme entraîneur adjoint avant de devenir coach de Saint-Étienne, où j’ai remporté une Coupe de la Ligue et disputé des matchs de Coupe d’Europe. J’ai été champion de France avec Lille avant de ramener l’OGC Nice en Europe. Je n’aurais jamais imaginé devenir l’entraîneur du PSG. Avec le recul, je peux juste avoir quelques regrets, j’aurais pu sans doute mieux gérer certaines situations. »

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Christophe Galtier peut néanmoins se réjouir d'avoir eu l'occasion d'entraîner des joueurs de prestige au PSG. Son successeur, Luis Enrique, aura lui réussi à trouver la bonne formule, notamment en opérant des choix forts concernant certaines stars. Surtout, l'Espagnol dispose de pouvoirs importants dans la capitale, une situation que beaucoup d'entraîneurs du Paris Saint-Germain aimeraient connaître.
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