L'UEFA était très proche d'exclure l'OM plusieurs années !

L’OM a failli déclarer forfait en Europa League en raison de ses difficultés financières et de son incapacité à recruter. Une décision qui aurait été dramatique et qui aurait obligé l’UEFA à sévèrement sanctionner le club.

L’été a été cauchemardesque pour l’Olympique de Marseille. Frank McCourt a imposé une cure d’austérité impressionnante , allant jusqu’à présenter un plan de redressement financier très strict à la DNCG. Cela a empêché Grégory Lorenzi de recruter et l’effectif a été dégrossi de façon spectaculaire. Plusieurs des meilleurs joueurs sont partis et n’ont donc pas été remplacés. Face à une situation aussi extrême, l’OM a envisagé de déclarer forfait en Europa League et de ne pas participer à la compétition européenne afin de se concentrer sur le championnat, selon certains échos publiés il y a quelques semaines.

Une telle décision aurait tout simplement été catastrophique pour l’Olympique de Marseille selon Pierre Ménès, qui affirme que l’UEFA n’aurait pas eu d’autre choix que de sanctionner très durement les Phocéens et cela sur plusieurs années. « J’espère qu’il n’y a aucune vérité dans cette info que la Chaîne L’Equipe avait révélé. J’espère que c’est une fake-news… Si tu refuses de participer à la coupe d’Europe, tu vas forcément te faire suspendre plusieurs saisons par l’UEFA » indique Pierre Ménès avant de conclure.

L'OM a évité la catastrophe avec l'UEFA

« Un forfait, c’est quelque chose à laquelle l’OM n’a même pas pu penser de façon intelligente et raisonnée. J’espère que c’était une fake-news » a commenté l’ancien journaliste de Canal+, qui n’ose même pas croire que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont vraiment envisagé de déclarer forfait en Europa League et cela peu importe la taille et la qualité de l’effectif marseillais.

Au-delà des possibles sanctions de l’UEFA, nul doute que les supporters de l’OM auraient eux aussi très mal vécus une décision si catégorique et radicale de la part de la direction. Fort heureusement, le forfait n’a pas été confirmé et l’Olympique de Marseille a bel et bien décidé d’assumer son rang pour cette saison 2026-2027 en Europa League. La campagne a d’ailleurs mal démarré avec une lourde défaite 4-1 en Turquie sur la pelouse de Besiktas.