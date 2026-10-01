L'UEFA était très proche d'exclure l'OM plusieurs années !

L'UEFA était très proche d'exclure l'OM plusieurs années !

OM
parCorentin Facy
6
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OM a failli déclarer forfait en Europa League en raison de ses difficultés financières et de son incapacité à recruter. Une décision qui aurait été dramatique et qui aurait obligé l’UEFA à sévèrement sanctionner le club.
L’été a été cauchemardesque pour l’Olympique de Marseille. Frank McCourt a imposé une cure d’austérité impressionnante, allant jusqu’à présenter un plan de redressement financier très strict à la DNCG. Cela a empêché Grégory Lorenzi de recruter et l’effectif a été dégrossi de façon spectaculaire. Plusieurs des meilleurs joueurs sont partis et n’ont donc pas été remplacés. Face à une situation aussi extrême, l’OM a envisagé de déclarer forfait en Europa League et de ne pas participer à la compétition européenne afin de se concentrer sur le championnat, selon certains échos publiés il y a quelques semaines.
Une telle décision aurait tout simplement été catastrophique pour l’Olympique de Marseille selon Pierre Ménès, qui affirme que l’UEFA n’aurait pas eu d’autre choix que de sanctionner très durement les Phocéens et cela sur plusieurs années. « J’espère qu’il n’y a aucune vérité dans cette info que la Chaîne L’Equipe avait révélé. J’espère que c’est une fake-news… Si tu refuses de participer à la coupe d’Europe, tu vas forcément te faire suspendre plusieurs saisons par l’UEFA » indique Pierre Ménès avant de conclure.

L'OM a évité la catastrophe avec l'UEFA

« Un forfait, c’est quelque chose à laquelle l’OM n’a même pas pu penser de façon intelligente et raisonnée. J’espère que c’était une fake-news » a commenté l’ancien journaliste de Canal+, qui n’ose même pas croire que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont vraiment envisagé de déclarer forfait en Europa League et cela peu importe la taille et la qualité de l’effectif marseillais.
Au-delà des possibles sanctions de l’UEFA, nul doute que les supporters de l’OM auraient eux aussi très mal vécus une décision si catégorique et radicale de la part de la direction. Fort heureusement, le forfait n’a pas été confirmé et l’Olympique de Marseille a bel et bien décidé d’assumer son rang pour cette saison 2026-2027 en Europa League. La campagne a d’ailleurs mal démarré avec une lourde défaite 4-1 en Turquie sur la pelouse de Besiktas.

Lire aussi

OM : Forfait jusqu’en 2027, le coup dur est actéOM : Forfait jusqu’en 2027, le coup dur est acté
OM : Le vrai salaire de Genesio révélé, ce n’est pas 400.000 eurosOM : Le vrai salaire de Genesio révélé, ce n’est pas 400.000 euros
Articles Recommandés
Edf Zidane Et Deschamps Un Intime Confirme Le Divorce
Equipe de France

EdF : Zidane et Deschamps, un intime confirme le divorce

Ol Simeone Est Dingue Dun Lyonnais Loffre Va Partir
OL

OL : Simeone est dingue d'un Lyonnais, l'offre va partir

La Vente Du Fc Nantes Bloquee Par La Dncg
FC Nantes

La vente du FC Nantes bloquée par la DNCG ?

Psg Barca Scandale Des Prix Au Parc Des Princes
PSG

PSG-Barça : Scandale des prix au Parc des Princes

Fil Info

EdF : Zidane et Deschamps, un intime confirme le divorce
OL : Simeone est dingue d'un Lyonnais, l'offre va partir
La vente du FC Nantes bloquée par la DNCG ?
PSG-Barça : Scandale des prix au Parc des Princes
EdF : Le boss de la sécurité des Bleus a gratté 300.000 euros aux joueurs
LdN : Programme TV et résultats des matchs du jeudi 1er octobre
Athekame à l'OL, un deuxième prêt est envisagé
Waldemar Kita annonce... être prêt à rester à Nantes
Cristiano Ronaldo dit définitivement stop au Portugal

Derniers commentaires

L'UEFA était très proche d'exclure l'OM plusieurs années !

C'est vrai quand on a un état très douteux avec des moyens illimités à sa tête ce club peut écaser les autres. Quand on voit que le seul salaire annuel d'un joueur du PSG, Dembélé par exemple représente les budgets pour la saison de clubs comme Angers, Auxerre ou le Havre ce n'est pas normal.

PSG-Barça : Scandale des prix au Parc des Princes

Un article pour les marseillais qui s ennuient....

PSG-Barça : Scandale des prix au Parc des Princes

Forcément il faut déjà ce qualifier^^

EdF : Le boss de la sécurité des Bleus a gratté 300.000 euros aux joueurs

Ce monsieur serait originaire de Marseille que ça n'étonnerait personne. Mdr

OL : Simeone est dingue d'un Lyonnais, l'offre va partir

Bla.. bla.. bla..

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading