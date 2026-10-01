OL : Simeone est dingue d'un Lyonnais, l'offre va partir

À l'OL, les prestations de Pavel Sulc ne passent pas inaperçues. Plusieurs clubs européens apprécient son profil, et l'intérêt de l'Atlético de Madrid est évoqué avec de plus en plus d'insistance.

L' OL nourrit de belles ambitions cette saison, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Les fans et les observateurs du club rhodanien apprécient la dynamique actuelle, mais également l'esprit collectif qui règne au sein du groupe de Paulo Fonseca. Parmi les belles surprises de ces derniers mois à l'Olympique Lyonnais figure Pavel Sulc. Le milieu offensif tchèque évolue à un niveau plus que convaincant et aurait même pu quitter le navire l'été dernier lors du mercato . Finalement, Sulc restera au moins jusqu'à la fin de la saison avec les Gones. Car il sera difficile de le retenir au-delà.

Sulc, du beau monde se bouscule

D'après les informations d'El Gol Digital, l'Atlético de Madrid apprécie de plus en plus le profil du natif de Karlovy Vary. Diego Simeone est notamment un grand admirateur du joueur et souhaite le voir débarquer prochainement dans la capitale espagnole. L'Argentin ne voudrait pas laisser passer l'occasion de réaliser une belle opération avec l'ancien joueur du Viktoria Plzen, polyvalent, travailleur et efficace devant le but. Le média indique que les Colchoneros ont récemment accentué leur intérêt pour le joueur de l'OL.

Si l'Atlético de Madrid veut avoir gain de cause dans ce dossier, le club espagnol devra composer avec la concurrence d'Aston Villa et de la Juventus. Du beau monde s'intéresse donc à Pavel Sulc, qui aura l'embarras du choix pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Une situation qui pourrait être une bonne nouvelle pour l'OL, qui peut espérer recevoir un joli chèque pour son milieu de terrain.

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Encore sous contrat avec Lyon jusqu'en juin 2029, Sulc est actuellement estimé à 20 millions d'euros. Mais en cas d'offre en cours de saison, le montant pourrait grimper jusqu'à 50 millions d'euros. L'Olympique Lyonnais ne souhaite en effet pas se séparer de son joueur lors du prochain mercato hivernal. À noter que, dans le cadre d'une éventuelle future vente du Tchèque, le Viktoria Plzen possède 15 % du montant de sa revente. Un élément à prendre en compte dans ce dossier.