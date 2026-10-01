Le Portugal réattribue déjà le N°7 de Ronaldo

Le Portugal a définitivement tourné la page Cristiano Ronaldo, lequel a annoncé son départ définitif de la sélection mercredi.

Alors que l’attaquant d’Al-Nassr a quitté le rassemblement mercredi et certainement de façon définitive, la sélection portugaise a pris la décision ce jeudi de réattribuer le légendaire numéro 7 de CR7. La presse lisboète et notamment @B24PT affirme que c’est Rafael Leao, l’ailier gauche de l’AC Milan, qui va désormais porter le numéro mythique de l’ancien joueur du Real Madrid. Une nouvelle décision de la part de la sélection portugaise qui risque de mettre de l’huile sur le feu avec Cristiano Ronaldo, dont le départ à la retraite semble et bien définitif.