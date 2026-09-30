PSG : Paris laisse tomber le dossier Michael Olise

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2029, Michael Olise est forcément le joueur le plus convoité du mercato. Mais, tandis que le club bavarois tente de le prolonger, plusieurs grands d'Europe le convoitent. Mais à priori pas le PSG.

Bild, pour parvenir à un accord, le Bayern proposait de faire passer le salaire annuel de Michael Olise de 14 à 25 millions d'euros, une hausse colossale d'autant que Munich discute en même temps de la prolongation d'Harry Kane. Du côté de l'Allianz Arena, on sait que l'attaquant international français est sur les tablettes du Real Madrid, qui tournait déjà autour d'Olise cet été, et il faut donc mettre le paquet pour convaincre le joueur de 24 ans de rester plus longtemps en Bavière. Une prolongation jusqu'en 2032 étant évoquée. Quel club ne rêve pas de s'offrir Michael Olise ? Au moment où la nouvelle star du football français est à un tournant de sa carrière, les dirigeants du Bayern Munich tentent de convaincre le natif de Londres de prolonger sa carrière en Bundesliga . Selon le tabloïd allemand, pour parvenir à un accord, le Bayern proposait de faire passer le salaire annuel de Michael Olise de 14 à 25 millions d'euros, une hausse colossale d'autant que Munich discute en même temps de la prolongation d'Harry Kane. Du côté de l'Allianz Arena, on sait que l'attaquant international français est sur les tablettes du Real Madrid, qui tournait déjà autour d'Olise cet été, et il faut donc mettre le paquet pour convaincre le joueur de 24 ans de rester plus longtemps en Bavière. Une prolongation jusqu'en 2032 étant évoquée.

Un salaire doublé pour OIise à Munich

Selon le média allemand, toujours très bien informé s'agissant du Bayern Munich, le Real Madrid et Liverpool tournent autour de Michael Olise, lequel n'aurait pour l'instant refermé aucune porte. Mais Bild n'évoque pas un intérêt du Paris Saint-Germain pour la petite merveille du football français. Il est vrai que pour faire venir Michael Olise au PSG, Nasser Al-Khelaifi devrait déroger à la règle qu'il s'est lui-même imposée, à savoir ne plus verser des indemnités de transfert monstrueuses et des salaires encore plus énormes. A priori même s'agissant d'un jeune joueur aussi talentueux on aurait pu penser que le dirigeant qatari craque, mais si l'on en croit le quotidien allemand, ce n'est pas le cas à ce stade de la saison.

Dans le clan Olise, on reste prudent, même si Bild affirme que le Bayern Munich ne voit pas cette discrétion comme un signe encourageant. Les dirigeants allemands se demandent si l'attaquant des Bleus n'a pas déjà fait son choix et que ce choix n'est pas favorable pour le club allemand. Quoi qu'il en soit, le dossier Michael Olise devrait agiter le mercato 2027.