PSG : Paris laisse tomber le dossier Michael Olise

PSG : Paris laisse tomber le dossier Michael Olise

PSG
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2029, Michael Olise est forcément le joueur le plus convoité du mercato. Mais, tandis que le club bavarois tente de le prolonger, plusieurs grands d'Europe le convoitent. Mais à priori pas le PSG.
Quel club ne rêve pas de s'offrir Michael Olise ? Au moment où la nouvelle star du football français est à un tournant de sa carrière, les dirigeants du Bayern Munich tentent de convaincre le natif de Londres de prolonger sa carrière en Bundesliga. Selon le tabloïd allemand Bild, pour parvenir à un accord, le Bayern proposait de faire passer le salaire annuel de Michael Olise de 14 à 25 millions d'euros, une hausse colossale d'autant que Munich discute en même temps de la prolongation d'Harry Kane. Du côté de l'Allianz Arena, on sait que l'attaquant international français est sur les tablettes du Real Madrid, qui tournait déjà autour d'Olise cet été, et il faut donc mettre le paquet pour convaincre le joueur de 24 ans de rester plus longtemps en Bavière. Une prolongation jusqu'en 2032 étant évoquée.

Un salaire doublé pour OIise à Munich

Selon le média allemand, toujours très bien informé s'agissant du Bayern Munich, le Real Madrid et Liverpool tournent autour de Michael Olise, lequel n'aurait pour l'instant refermé aucune porte. Mais Bild n'évoque pas un intérêt du Paris Saint-Germain pour la petite merveille du football français. Il est vrai que pour faire venir Michael Olise au PSG, Nasser Al-Khelaifi devrait déroger à la règle qu'il s'est lui-même imposée, à savoir ne plus verser des indemnités de transfert monstrueuses et des salaires encore plus énormes. A priori même s'agissant d'un jeune joueur aussi talentueux on aurait pu penser que le dirigeant qatari craque, mais si l'on en croit le quotidien allemand, ce n'est pas le cas à ce stade de la saison.

Lire aussi

EdF : Michael Olise avec la France, ça ne marche pasEdF : Michael Olise avec la France, ça ne marche pas
Dans le clan Olise, on reste prudent, même si Bild affirme que le Bayern Munich ne voit pas cette discrétion comme un signe encourageant. Les dirigeants allemands se demandent si l'attaquant des Bleus n'a pas déjà fait son choix et que ce choix n'est pas favorable pour le club allemand. Quoi qu'il en soit, le dossier Michael Olise devrait agiter le mercato 2027.
Articles Recommandés
Pl Les Titres De Manchester City Entre 2008 Et 2019 Tous Retires
Premier League

PL : Les titres de Manchester City entre 2008 et 2019 tous retirés ?

Rennes Et Naples Un Transfert A 15 Me Cet Hiver
Rennes

Rennes et Naples, un transfert à 15 ME cet hiver ?

Om Adidas Arrive Et Change Encore Le Logo
OM

OM : Adidas arrive et change encore le logo

l2 jean marc furlan mis a pied par le sm caen icon der 5139 367656
SMC

Furlan à Caen, sa femme confie la terrible vérité

Fil Info

PL : Les titres de Manchester City entre 2008 et 2019 tous retirés ?
Rennes et Naples, un transfert à 15 ME cet hiver ?
OM : Adidas arrive et change encore le logo
Furlan à Caen, sa femme confie la terrible vérité
Courtois est trop vieux, le Real choisit Donnarumma
Le PSG veut coiffer le Real et le Barça
EdF : Zidane voyait grand, Cherki a tout perdu
Al-Khelaïfi veut affronter Infantino, le Qatar dit non
L'abonnement de Ligue 1+ augmenté, la LFP s'énerve

Derniers commentaires

EdF : Zidane voyait grand, Cherki a tout perdu

En même temps c’est un poste où il joue jamais dc laissons lui du temps aussi

LdN : La France séduit et s'offre la Belgique

Dede : J'ai remarqué que Sergio n'a pas mis "Mdr", et ce dans aucun de ses commentaires sur cet article. Bizarre, ce n'est pas dans son habitude. Mais toi tu as mis mis "mdr".😂

OM : Adidas arrive et change encore le logo

C est fou si ce club arrive pas a etre dans les 6 premiers ou gagner la coupe de france ...apres il y a aussi st Étienne Nantes bordeaux .dans le meme cas ...triste .

EdF : Zidane voyait grand, Cherki a tout perdu

Zidane l'a remarque oui mais Zidane ne lui laissera pas un blanc seing éternellement, Cherki tout comme Dembele ont une grosse pression a venir en équipe de France? Il va falloir qu ils rendent à Zidane la confiance qu il leur a donné en les titularisant

LdN : La France séduit et s'offre la Belgique

le mec toujours dans mon monde parellèle ! Tu vois meme les mecs qui essayent d'échanger avec toi ils finissent systématiquement par t'insulter !! T'es la merde ultime, le mec que tout le monde méprise mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading