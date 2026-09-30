PSG : Paris laisse tomber le dossier Michael Olise

En même temps c’est un poste où il joue jamais dc laissons lui du temps aussi
Dede : J'ai remarqué que Sergio n'a pas mis "Mdr", et ce dans aucun de ses commentaires sur cet article. Bizarre, ce n'est pas dans son habitude. Mais toi tu as mis mis "mdr".😂
C est fou si ce club arrive pas a etre dans les 6 premiers ou gagner la coupe de france ...apres il y a aussi st Étienne Nantes bordeaux .dans le meme cas ...triste .
Zidane l'a remarque oui mais Zidane ne lui laissera pas un blanc seing éternellement, Cherki tout comme Dembele ont une grosse pression a venir en équipe de France? Il va falloir qu ils rendent à Zidane la confiance qu il leur a donné en les titularisant
le mec toujours dans mon monde parellèle ! Tu vois meme les mecs qui essayent d'échanger avec toi ils finissent systématiquement par t'insulter !! T'es la merde ultime, le mec que tout le monde méprise mdr
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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