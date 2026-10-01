EdF : Le boss de la sécurité des Bleus a gratté 300.000 euros aux joueurs

Mis en examen notamment pour corruption, trafic d'influence, escroquerie et blanchiment de fraude fiscale, Mohamed Sanhadji a obtenu plus de 300.000 euros de plusieurs joueurs de l’équipe de France selon L’Equipe.

Homme de confiance de Didier Deschamps et présent dans la première version du staff de Zinedine Zidane, Mohamed Sanhadji a finalement été mis en examen pour corruption, trafic d'influence, escroquerie et blanchiment de fraude fiscale. En cause, le « monsieur sécurité » des Bleus pendant de très longues années est soupçonné d’avoir profité de son gros réseau dans le football dans le but d’obtenir de l’argent et des avantages personnels.

Dans son édition du jour, L’Equipe lâche des révélations à ce sujet. Selon le quotidien national, Mohamed Sanhadji a obtenu 300.000 euros de plusieurs internationaux français entre 2020 et 2024 en plus de nombreux avantages en nature et des vacances offertes par certains joueurs. L’Equipe indique que pour financer l’achat de sa maison, Sanhadji a sollicité quinze joueurs en leur expliquant ses difficultés financières.

Des chiffres sont évoqués par nos confrères, qui affirment par exemple que Kylian Mbappé via sa mère Fayza Lamari aurait prêté la coquette somme de 120.000 euros à l’ancien patron de la sécurité de l’équipe de France. Raphaël Varane, Sabri Lamouchi, Laurent Blanc, Yann M’Vila et Mattéo Guendouzi auraient également prêté de l’argent à Sanhadji. D’autres internationaux français sont concernés par cette affaire.

Franck Ribéry par exemple aurait offert à Sanhadji un séjour en Sicile d’une valeur de 6.000 euros après que l’ex-responsable de la sécurité des Bleus aurait facilité l’obtention de papiers en Algérie pour des proches de l’ancien joueur de l’OM et du Bayern Munich. « L'enquête a déjà donné lieu à des perquisitions à la FFF et chez Fayza Lamari » conclut L’Equipe, dont les révélations ne manqueront pas de faire réagir chez les observateurs et dans l’entourage de l’équipe de France.