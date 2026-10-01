Cristiano Ronaldo prend sa retraite, le Portugal l'a manipulé

Cristiano Ronaldo prend sa retraite, le Portugal l'a manipulé

Foot Europeen
parCorentin Facy
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Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement du Portugal mercredi, affirmant par ailleurs qu’il ne mettrait plus les pieds en sélection. Une retraite internationale inattendue justifiée par le traitement que lui a réservé Jorge Jesus.
L’information a fait l’effet d’une bombe mercredi soir, au Portugal et bien au-delà. Non-utilisé par Jorge Jesus lors du match en Norvège, Cristiano Ronaldo a pris la décision de quitter le rassemblement de sa sélection. Le buteur de 41 ans est allé encore plus loin, affirmant que son aventure avec le Portugal était terminée et qu’il ne mettrait plus les pieds en sélection. Un choix fort qui fait suite au match en Norvège mais aussi à la conférence de presse de Jorge Jesus avant le déplacement au Danemark.
L’ancien entraîneur d’Al-Nassr a notamment fait savoir devant les médias que CR7 était un joueur comme un autre et qu’il devait respecter son autorité et s’asseoir sur le banc s’il l’exigeait. Des propos qui n’ont visiblement pas plu du tout à Cristiano Ronaldo, d’autant que le discours de Jorge Jesus face aux médias et face à la légende de 41 ans étaient très différents selon Edu Aguirre, ami proche de l’ancien Madrilène et suivi par plus de 700.000 followers sur X.
« Dans une réunion privée avec Cristiano, le président de la Fédération portugaise et Jorge Jesus, Jorge a demandé à Cristiano de lui accorder son pardon après l’avoir fait s’échauffer pendant 30 minutes sans le faire entrer en jeu. Il a également promis à Cristiano qu’il s’excuserait publiquement lors de sa conférence de presse, admettrait qu’il avait commis une erreur et clarifierait tout. Mais Jorge n’a pas tenu sa promesse » estime-t-il avant de poursuivre.
« Au lieu de cela, Cristiano a eu l’impression qu’il disait des choses qui n’étaient pas vraies et qu’il essayait de montrer publiquement qu’il avait le contrôle et que Cristiano n’était « qu’un joueur parmi d’autres ». Cela a mis Cristiano en colère. Ronaldo se sent trahi. Jorge s’est excusé en privé et a promis de le faire publiquement, mais il a fait l’inverse » révèle Edu Aguirre dans un récit qui permet de comprendre un peu mieux les dessous de la décision de Cristiano Ronaldo.

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