PSG-Barça : Scandale des prix au Parc des Princes

PSG-Barça : Scandale des prix au Parc des Princes

PSG
parHadrien Rivayrand
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Le 20 octobre prochain, le PSG recevra le FC Barcelone en Ligue des champions. Forcément, il s'agit d'un match très attendu par les fans du club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain fait encore une fois figure de favori pour le titre cette saison en Ligue des champions. Il faut dire que le club de la capitale reste sur deux victoires consécutives dans la reine des compétitions européennes. Parmi les principaux concurrents du PSG cette saison en Europe figure notamment le FC Barcelone. Les Catalans sont persuadés d'avoir les armes nécessaires pour régner à nouveau sur la Ligue des champions.

Les prix s'envolent comme jamais 

Le 20 octobre prochain, au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique pourront donc se mesurer à ceux d'Hansi Flick. Un match particulièrement attendu par les fans et les observateurs des deux formations. Nombreux sont ceux qui cherchent à obtenir leur place au Parc des Princes pour cette rencontre, ce qui fait considérablement grimper les prix.
Ces dernières heures, via son compte X, La Source Parisienne indique en effet que le point de bascule a déjà été atteint, avec des places affichées à des prix exorbitants : « Une place à Boulogne coûtait 260 € il y a 2-3 semaines, aujourd’hui 650 € au même endroit. Deux places en accès 307 : 800 € il y a deux semaines, 2 000 € aujourd’hui. Très forte demande. (...) Plus aucune place sous 500 € derrière les buts et il reste une vingtaine de jours. Dans les autres tribunes, grosse hausse du prix » a publié le compte spécialisé sur le PSG... avant de mystérieusement supprimer sa publication.

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Le retrait de la publication du compte spécialisé n'empêche pas les supporters du PSG de crier au scandale sur les réseaux sociaux avec des messages de plus en plus nombreux et souvent virulents. De quoi faire grincer des dents alors que le Paris Saint-Germain cherchait ces derniers temps à éviter la trop grosse spéculation autour de ses billets. Le nouveau statut du club de la capitale et l'affiche de prestige qui se profile expliquent en partie cette forte demande. Heureux seront donc ceux qui auront réussi à obtenir le précieux sésame.
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Derniers commentaires

L'UEFA était très proche d'exclure l'OM plusieurs années !

C'est vrai quand on a un état très douteux avec des moyens illimités à sa tête ce club peut écaser les autres. Quand on voit que le seul salaire annuel d'un joueur du PSG, Dembélé par exemple représente les budgets pour la saison de clubs comme Angers, Auxerre ou le Havre ce n'est pas normal.

PSG-Barça : Scandale des prix au Parc des Princes

Un article pour les marseillais qui s ennuient....

PSG-Barça : Scandale des prix au Parc des Princes

Forcément il faut déjà ce qualifier^^

EdF : Le boss de la sécurité des Bleus a gratté 300.000 euros aux joueurs

Ce monsieur serait originaire de Marseille que ça n'étonnerait personne. Mdr

OL : Simeone est dingue d'un Lyonnais, l'offre va partir

Bla.. bla.. bla..

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