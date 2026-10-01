La vente du FC Nantes bloquée par la DNCG ?

C'est vrai quand on a un état très douteux avec des moyens illimités à sa tête ce club peut écaser les autres. Quand on voit que le seul salaire annuel d'un joueur du PSG, Dembélé par exemple représente les budgets pour la saison de clubs comme Angers, Auxerre ou le Havre ce n'est pas normal.
Un article pour les marseillais qui s ennuient....
Forcément il faut déjà ce qualifier^^
Ce monsieur serait originaire de Marseille que ça n'étonnerait personne. Mdr
Bla.. bla.. bla..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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ENQUETE / Rachat de Nantes : le grand folklore youtube.com/watch?v=ge82y7… Tous les détails, les montages financiers (Kita accepte même de faire crédit d'une partie de la somme!), les entreprises, les gens derrière le consortium et des anecdotes sur le "magicien" Paulo Taveres