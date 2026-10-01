La vente du FC Nantes bloquée par la DNCG ?

La vente du FC Nantes bloquée par la DNCG ?

FC Nantes
parCorentin Facy
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La vente du FC Nantes se précise mais l’issue de ce dossier dépend de la DNCG, qui doit valider le projet de rachat pour le faire aboutir.
Le départ de Waldemar Kita se précise au FC Nantes. Les derniers échos rapportent qu’un accord de principe a été signé entre le propriétaire des Canaris et l’ex-agent portugais Paulo Tavares pour le rachat du club. Une somme de 70 millions d’euros a été évoquée mercredi sur le plateau de Canal+. L’accord entre les deux parties est signé, mais le rachat définitif du FC Nantes est toujours soumis à la validation de la DNCG.
Le gendarme financier du football français doit s'assurer que les acheteurs ont les fonds nécessaires pour assumer la pérennité du club, avec l’objectif d’éviter un désastre comme il s’est produit aux Girondins de Bordeaux avec Gérard Lopez. Waldemar Kita a d’ailleurs assuré que si la DNCG venait à retoquer le projet de Paulo Tavares, alors l’actuel patron du FC Nantes restera le temps de trouver un acheteur aux reins plus solides.
Romain Molina s’est justement penché sur la nature des fonds de l’ancien agent portugais, qui avait tenté de racheter l’AS Saint-Etienne il y a quelques années. Et les révélations du journaliste ne sont pas du tout rassurantes. En effet, ce dernier affirme dans sa dernière vidéo publiée sur YouTube que les 30 millions sous séquestre placés pour le grand oral de la DNCG sont prêtés par AGE Fund avec des taux d’intérêt à deux chiffres… comme l’avaient fait John Textor pour le rachat de l’OL et Gérard Lopez pour le rachat des Girondins de Bordeaux.

La DNCG peut intervenir pour tout annuler

Romain Molina précise aussi en fin de vidéo que Waldemar Kita laisse avancer le dossier Paulo Tavares, qu’il sait pourtant très bancal et peu fiable, pour se « venger » de tous les bâtons qui lui ont été mis dans les roues pendant des années. Autant d’indices qui laissent néanmoins penser que le projet Tavares n’est pas fiable, voire très risqué pour l’avenir du FC Nantes. De quoi motiver la DNCG à annuler complètement la vente ? Réponse dans les prochains jours.

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Derniers commentaires

L'UEFA était très proche d'exclure l'OM plusieurs années !

C'est vrai quand on a un état très douteux avec des moyens illimités à sa tête ce club peut écaser les autres. Quand on voit que le seul salaire annuel d'un joueur du PSG, Dembélé par exemple représente les budgets pour la saison de clubs comme Angers, Auxerre ou le Havre ce n'est pas normal.

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Un article pour les marseillais qui s ennuient....

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Forcément il faut déjà ce qualifier^^

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Ce monsieur serait originaire de Marseille que ça n'étonnerait personne. Mdr

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Bla.. bla.. bla..

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