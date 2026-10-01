Haaland au Real Madrid, Manchester City ne peut rien y faire

Haaland au Real Madrid, Manchester City ne peut rien y faire

Mercato
parHadrien Rivayrand
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La situation critique autour de Manchester City pourrait provoquer une importante vague de départs. Erling Haaland est concerné, lui qui ne manque pas de prétendants intéressés par son profil.
Manchester City connaîtra prochainement sa sanction pour avoir contourné plus de 100 règles du fair-play financier. Un retrait de points, une sanction financière et sportive ou encore une relégation dans les divisions inférieures sont évoqués. Si la sanction prononcée venait à être sévère, alors l'exode pourrait être massif chez les Skyblues. De nombreux clubs pourraient ainsi venir se servir et renforcer leurs rangs. C'est notamment le cas du Real Madrid, de plus en plus intéressé par la possibilité de s'attacher les services d'Erling Haaland. Et le moment pourrait être venu pour que toutes les parties s'entendent, après des mois à se tourner autour.

Haaland, le bon moment pour partir au Real ? 

D'après les dernières informations de Graeme Bailey, journaliste chez TeamTalk, le Real Madrid pense désormais que l'été 2027 pourrait être le bon moment pour s'offrir le géant norvégien. Une éventuelle opération ne dépendrait toutefois pas uniquement de la Casa Blanca, mais également des futures sanctions prononcées contre Manchester City et de la volonté affichée de Haaland de rejoindre l'Espagne. La valeur de l'ancien joueur du Borussia Dortmund est actuellement estimée à 220 millions d'euros, une somme qui paraît trop importante pour le Real Madrid.

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Ce qui semble pour le moment certain, c'est que la formation merengue est en pole position pour recruter Erling Haaland en cas de départ prochain de l'attaquant. Le PSG, le Bayern Munich ou encore le Barça sont également intéressés par son profil. Les prochaines semaines permettront d'en savoir davantage sur la situation de Manchester City et, par conséquent, sur celle de ses stars. L'incertitude grandit en Angleterre alors que le club risque de subir de lourdes conséquences dans le cadre de l'affaire concernant ses présumées infractions financières.
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