Le PSG veut coiffer le Real et le Barça

et toi tu diras quoi si il ne l'est pas hein?? Moi je ne dirai rien si il est condamné c'est que la justice aura assez d'elements pour le condamner alors que toi si il n'est pas condamné tu trouveras comme d'hab une pirouette a la con !! pas vrai??
ok merci Saammm pour cette analyse très intéressante. J'ai eu Zizou en ligne ce matin, il m'a dit que ton virement était parti. T'sais c'est pour les 3h d'apprentissage tactique que tu lui avais dispensé juste avant qu'il prenne les rênes du Real. Il te remercie chaudement.
Il y a juste une chose qui me choque ! C'est que les médias Français ne parlent pas beaucoup de l'Affaire Hakimi. Même les féministes ferment leur gueule. Je me demande ce que tes potes et toi diront si Hachraf Hakimi est condamné.
Mais McCourt n'a pas le choix. Cette cure d'austérité est imposée par l'UEFA et la DNCG. L'OL a droit au même traitement depuis deux ans. Les actionnaires n'ont plus le droit de couvrir les déficits. Ils doivent équilibrer le budget, réduire la masse salariale. C'est un journaliste. Il devrait le savoir, quand même. Les erreurs ont été commises les années précédentes, pas cette année.
Toi il y a 100 pourcent de chance que tu sois idiot!! Tu crois qu on te voit pas etre a charge en permanence sur Hakimi juste parce qu il joue chez les parigots hein??? Tas ouvert ta bouche pour Boateng hein?? Bein non.... ABRUTI VA
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
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|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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