Gilberto Mora

Le PSG veut coiffer le Real et le Barça

PSG30 sept. , 14:30
parEric Bethsy
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Déjà cité parmi les courtisans de Gilberto Mora cet été, le Paris Saint-Germain reste sur le coup. Le club de la capitale ne craint pas la bataille lancée par le Real Madrid et le FC Barcelone pour le milieu offensif de Tijuana.
Tout le monde connaît désormais la politique du Paris Saint-Germain. Au lieu de courir après des stars à prix d’or, le double champion d’Europe mise sur de jeunes talents prometteurs et pas encore totalement confirmés. Il n’était donc pas étonnant de voir les Parisiens associés à Gilberto Mora. Durant l’été, le club de la capitale faisait partie des courtisans annoncés pour le milieu offensif de Tijuana. Celui que l’on considère comme un grand talent au Mexique possède déjà une sacrée cote sur le marché des transferts.
L’international mexicain, devenu dimanche dernier le plus jeune buteur de l’histoire de sa sélection à seulement 17 ans, plaît aussi à Liverpool et aux deux géants de Liga. Le quotidien AS évoquait récemment une rude bataille entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Il faudra également composer avec le Paris Saint-Germain, que TransferFeed situe toujours sur la piste Gilberto Mora. Cette riche actualité n’est pas pour déplaire à son sélectionneur Rafael Marquez, impatient de voir le phénomène s’épanouir au sein d’un grand club.

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« Il est très jeune. Je pense qu'il a un avenir très prometteur, il a les qualités pour jouer dans n'importe quelle équipe, a annoncé l’ancien défenseur central. Alors espérons qu'une fois qu'il aura 18 ans, il aura une belle opportunité dans une bonne équipe. (…) Je pense qu'avec des joueurs comme lui, nous devons veiller, pas seulement de notre côté, mais aussi de l'autre côté, à ce qu'il y ait une certaine sérénité dans la manière dont il est accompagné afin qu'il puisse nous apporter beaucoup de joie à l'avenir. » A noter que Gilberto Mora, qui avait prolongé jusqu’en 2029 avant le Mondial 2026, est estimé à 25 millions d’euros sur le site de Transfermarkt. Mais rien n’empêche Tijuana d’en demander plus.
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Derniers commentaires

Hakimi inquiète le PSG, son remplaçant est trouvé

et toi tu diras quoi si il ne l'est pas hein?? Moi je ne dirai rien si il est condamné c'est que la justice aura assez d'elements pour le condamner alors que toi si il n'est pas condamné tu trouveras comme d'hab une pirouette a la con !! pas vrai??

EdF : Zidane voyait grand, Cherki a tout perdu

ok merci Saammm pour cette analyse très intéressante. J'ai eu Zizou en ligne ce matin, il m'a dit que ton virement était parti. T'sais c'est pour les 3h d'apprentissage tactique que tu lui avais dispensé juste avant qu'il prenne les rênes du Real. Il te remercie chaudement.

Hakimi inquiète le PSG, son remplaçant est trouvé

Il y a juste une chose qui me choque ! C'est que les médias Français ne parlent pas beaucoup de l'Affaire Hakimi. Même les féministes ferment leur gueule. Je me demande ce que tes potes et toi diront si Hachraf Hakimi est condamné.

McCourt « veut tuer sportivement l'OM », le ton monte à Marseille

Mais McCourt n'a pas le choix. Cette cure d'austérité est imposée par l'UEFA et la DNCG. L'OL a droit au même traitement depuis deux ans. Les actionnaires n'ont plus le droit de couvrir les déficits. Ils doivent équilibrer le budget, réduire la masse salariale. C'est un journaliste. Il devrait le savoir, quand même. Les erreurs ont été commises les années précédentes, pas cette année.

Hakimi inquiète le PSG, son remplaçant est trouvé

Toi il y a 100 pourcent de chance que tu sois idiot!! Tu crois qu on te voit pas etre a charge en permanence sur Hakimi juste parce qu il joue chez les parigots hein??? Tas ouvert ta bouche pour Boateng hein?? Bein non.... ABRUTI VA

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