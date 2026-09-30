Le PSG veut coiffer le Real et le Barça

Déjà cité parmi les courtisans de Gilberto Mora cet été, le Paris Saint-Germain reste sur le coup. Le club de la capitale ne craint pas la bataille lancée par le Real Madrid et le FC Barcelone pour le milieu offensif de Tijuana.

Tout le monde connaît désormais la politique du Paris Saint-Germain . Au lieu de courir après des stars à prix d’or, le double champion d’Europe mise sur de jeunes talents prometteurs et pas encore totalement confirmés. Il n’était donc pas étonnant de voir les Parisiens associés à Gilberto Mora. Durant l’été, le club de la capitale faisait partie des courtisans annoncés pour le milieu offensif de Tijuana. Celui que l’on considère comme un grand talent au Mexique possède déjà une sacrée cote sur le marché des transferts.

L’international mexicain, devenu dimanche dernier le plus jeune buteur de l’histoire de sa sélection à seulement 17 ans, plaît aussi à Liverpool et aux deux géants de Liga. Le quotidien AS évoquait récemment une rude bataille entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Il faudra également composer avec le Paris Saint-Germain, que TransferFeed situe toujours sur la piste Gilberto Mora. Cette riche actualité n’est pas pour déplaire à son sélectionneur Rafael Marquez, impatient de voir le phénomène s’épanouir au sein d’un grand club.

« Il est très jeune. Je pense qu'il a un avenir très prometteur, il a les qualités pour jouer dans n'importe quelle équipe, a annoncé l’ancien défenseur central. Alors espérons qu'une fois qu'il aura 18 ans, il aura une belle opportunité dans une bonne équipe. (…) Je pense qu'avec des joueurs comme lui, nous devons veiller, pas seulement de notre côté, mais aussi de l'autre côté, à ce qu'il y ait une certaine sérénité dans la manière dont il est accompagné afin qu'il puisse nous apporter beaucoup de joie à l'avenir. » A noter que Gilberto Mora, qui avait prolongé jusqu’en 2029 avant le Mondial 2026, est estimé à 25 millions d’euros sur le site de Transfermarkt. Mais rien n’empêche Tijuana d’en demander plus.