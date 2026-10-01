EdF : Zidane et Deschamps, un intime confirme le divorce

Coéquipiers en équipe de France et champions du monde en 1998, Zinedine Zidane et Didier Deschamps entretiennent à présent une relation très froide comme l’a confirmé Emmanuel Petit au micro de RMC.

Même s’ils ont évolué ensemble durant de longues années, Didier Deschamps et Zinedine Zidane ne sont pas les meilleurs amis du monde. L’ex-sélectionneur de l’équipe de France, qui est resté en poste durant 14 ans, n’a d’ailleurs jamais pris le soin de citer le nom de son successeur, ni même de lui souhaiter bonne chance. Zidane s’est lui contenté d’un bref hommage à Deschamps lors de sa première conférence de presse, et n’a plus jamais prononcé son nom par la suite.

La preuve que les deux hommes sont en froid ? Emmanuel Petit a vendu la mèche sur RMC. Champion du monde en 1998 aux côtés de Zidane et de Deschamps, l’ex-milieu de terrain des Bleus et de la France a confirmé une certaine « inimité » entre les deux hommes.

« De là à opposer Zizou à Deschamps… Beaucoup le font parce qu’il y a une inimité entre les deux… Même nous au sein de France 98, on n’est pas stupides, on sait qu’il y a un problème relationnel. Mais ils n’en parlent pas tous les deux, ils se consacrent au terrain. Et nous, jamais on ne se permettra de dire ce qui se passe au sein de l’association » a confié Emmanuel Petit, confirmant officiellement un problème relationnel entre Zidane et Deschamps, avant de poursuivre.

« Moi, je ne mettrais jamais en opposition les deux. En revanche, je n’oublie pas tout ce qu’a fait Deschamps pour l’Equipe de France. Il l’a remise sur les rails, et il a bâti des fondations solides. Aujourd’hui, Zizou, quoi qu’on en dise, il a des choses en lui, avec son aura et son charisme, que la grande majorité des anciens joueurs n’ont pas » a ajouté Emmanuel Petit, qui voue un très grand respect aux deux hommes. Mais qui en a peut-être un peu trop dit en révélant publiquement les tensions qui peuvent exister entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane.

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Ce qui explique aussi en partie pourquoi l’ex-entraîneur de l’OM, de Monaco et des Bleus n’aura pas droit à un hommage lors des deux matchs de l’équipe de France à venir au Stade de France contre l’Italie et la Belgique.