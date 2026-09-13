Brest-PSG : Paris perd Hakimi sur blessure, c’est la tuile

Le foot italien est en pleine régression. Si on avait pas nos pbm d’argent en L1 on aurait tellement pu passer devant d’ici 2-3 ans
Fallait mettre jaune au deux .
C'est l'heure pour WZE de rentrer dans le game !
Le King. Le mec a un mental d'enfer. Plus d'un aurait cédé a la pression....Comme Chevalier.
Arrête de pédaler,… t ‘es sur le sable 😉
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|7
|1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
Loading
⏱️ 39’ I Hakimi sort sur blessure, Fabian entre. 🔁 #SB29PSG 0️⃣-1️⃣ I @Ligue1
🤕 Achrah Hakimi est contraint de céder sa place sur blessure ! 🚑 Le Marocain est remplacé par Fabian Ruiz 🇪🇸 #SB29PSG