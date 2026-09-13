Brest-PSG : Paris perd Hakimi sur blessure, c’est la tuile

Lors de la première période de l’affiche du dimanche soir entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi est sorti sur blessure…

C’est la tuile pour le club de la capitale française ! À une semaine du Classique contre l’OM et quelques jours après avoir bien relancé sa saison en Ligue des Champions face à Bratislava (6-1), Paris vient de perdre Achraf Hakimi sur blessure.