Brest-PSG : Paris perd Hakimi sur blessure, c’est la tuile

Brest-PSG : Paris perd Hakimi sur blessure, c’est la tuile

PSG13 sept. , 21:53
parAlexis Rose
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Lors de la première période de l’affiche du dimanche soir entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi est sorti sur blessure…
C’est la tuile pour le club de la capitale française ! À une semaine du Classique contre l’OM et quelques jours après avoir bien relancé sa saison en Ligue des Champions face à Bratislava (6-1), Paris vient de perdre Achraf Hakimi sur blessure.
En effet, ce dimanche soir, lors de la première période du match entre Brest et le PSG (0-1 à la mi-temps), l’international marocain s’est plaint de l'adducteur droit. Après s’être testé sur le bord du terrain, le latéral droit a finalement décidé de laisser sa place à Fabian Ruiz à la 39e minute de jeu. Si Warren Zaire-Emery a pris le poste d’Hakimi dans le couloir droit de la défense du PSG, cette blessure représente une mauvaise nouvelle pour Luis Enrique, qui était plutôt épargné par les blessures en ce début de saison…

Lire aussi

Brest - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)Brest - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
Articles Recommandés
Safonov
PSG

PSG : Safonov fait taire tout le monde

Serie A La Juve Se Fait Taper Par Sassuolo
Serie A

Serie A : La Juve se fait taper par Sassuolo

L1 329299
Ligue 1

L1 : Première victoire dans la douleur pour le PSG à Brest

L1 Programme Tv Et Resultats De La 4e Journee 329162
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

Fil Info

13 sept. , 23:05
PSG : Safonov fait taire tout le monde
13 sept. , 22:51
Serie A : La Juve se fait taper par Sassuolo
13 sept. , 22:40
L1 : Première victoire dans la douleur pour le PSG à Brest
13 sept. , 22:40
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
13 sept. , 22:20
Barcola en danger, Liverpool cherche un nouvel ailier
13 sept. , 22:00
L'enfer attend l'OM, Genesio va tout changer
13 sept. , 21:30
Ballon d’Or : Benatia ne trouve pas Mbappé très malin
13 sept. , 21:00
Lucas Digne, le PSG a fait une très bonne affaire
13 sept. , 20:25
Benatia dément avoir fait n’importe quoi à l’OM

Derniers commentaires

Serie A : La Juve se fait taper par Sassuolo

Le foot italien est en pleine régression. Si on avait pas nos pbm d’argent en L1 on aurait tellement pu passer devant d’ici 2-3 ans

MU-City : Le rouge houleux de Phil Foden

Fallait mettre jaune au deux .

Brest-PSG : Paris perd Hakimi sur blessure, c’est la tuile

C'est l'heure pour WZE de rentrer dans le game !

PSG : Safonov fait taire tout le monde

Le King. Le mec a un mental d'enfer. Plus d'un aurait cédé a la pression....Comme Chevalier.

Barcola à Liverpool, le PSG dit enfin oui

Arrête de pédaler,… t ‘es sur le sable 😉

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading